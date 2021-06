Varta lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Batteriekonzern Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung durchführen. Varta will erstmals seit dem Börsengang 2017 eine Dividende an die Investoren zahlen. Es soll eine Dividende von 2,48 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 139,35 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei rund 1,78 Prozent.

Der Konzernumsatz wuchs in den ersten drei Monaten 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent von 198,5 Mio. Euro auf 204,3 Mio. Euro, wie am 12. Mai berichtet wurde. Das bereinigte EBITDA lag bei 59,9 Mio. Euro (Q1 2020: 51,7 Mio. Euro). Dies entspricht einem Anstieg von 15,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 29,3 Prozent nach 26 Prozent im Vorjahr.

Varta mit Sitz in Ellwangen produziert und vermarktet ein Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen und beschäftigt derzeit rund 4.800 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de