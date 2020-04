Varta Long: 106 Prozent Chance

Varta sieht sein Geschäft durch die Corona-Pandemie kaum beeinträchtigt. Die Lieferketten konnten aufrecht erhalten werden und die Geschäftsführung rechnet für das Jahr 2020 weiter mit hoher Nachfrage nach den Lithium-Ionen-Batterien. Als Reaktion werden die Produktionskapazitäten massiv ausgebaut, um das dynamische Wachstum fortzusetzen. Das Unternehmen bearbeitet den Markt für Mini-Akkus, die Hörgeräten und Bluetooth-Kopfhörern Energie liefern. Die kabellosen Kopfhörer generieren das meiste Wachstum. Varta will den Umsatz 2020 um mehr als das Doppelte auf 780 bis 800 Millionen Euro steigern. Können die hohen Wachstumsraten aufrecht erhalten werden, relativiert sich auch das 2020er KGV von rund 32. Weiters haben die Marktteilnehmer seit Anfang Januar 2020 schon beträchtlich Luft aus der Bewertung entweichen lassen und den Kurs um 40% nach unten korrigiert. . Zum Chart . Mit dem 2020er KGV von 32 wird allerdings noch immer einiges an erwartetem Wachstum von den Marktteilnehmern bereits vorweggenommen. Weiters ist es fraglich, ob Varta 2020 komplett ungeschoren davon kommt und im Lichte der Konsumflaute in den USA die eigenen Prognosen halten kann. Dies und die Tatsache, dass Hedgefonds die Aktie leerverkauft haben, sind die Ingredienzien für eine entsprechend volatile Entwicklung des Aktienkurses in den nächsten Wochen. Mittlerweile ist die Leerverkaufsquote auf 6,31 % angestiegen, was einem zusätzlichen Rückkaufvolumen von 2,55 Millionen Aktien entspricht. Entwickelt sich der breite Markt nach oben, ist sogar ein Short-Squeeze denkbar. Bei 75,05 Euro hat sich ein Widerstand herausgebildet, der seit Anfang März dreimal getestet wurde. Am gestrigen Handelstag drehte der Wert an diesem Widerstand ins Minus und verlor in Folge knappe 9 %. Eine Unterstützung findet sich bei 57,13 Euro und bei 51,08 Euro, wobei ein erneuter Test des partiellen Tiefs bei 51,08 Euro eher als unwahrscheinlich erscheint. Potentielle Rückgänge am heutigen Handelstag sollten zum Eingehen von Long-Positionen genutzt werden

Varta (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 75,05 // 90,04 Euro Unterstützungen: 57,21 // 51,08 Euro

Fazit

Das Management von Varta sieht sich per 31. März 2020 als kaum von der Pandemie beeinträchtigt. Konjunkturdaten aus Übersee brachen jedoch so stark ein, wie befürchtet. So fiel die Industrieproduktion der USA so stark wie seit dem Jahre 1946 nicht mehr. Auch die Einzelhandelsumsätze verloren im Vergleich zum Vormonat so stark wie noch nie. Mit einem Minus von beinahe 8,95 % verlor Varta aber auch beträchtlich an Wert und nähert sich der Unterstützung bei 57,21 Euro an. .

Der Mini Future Long (WKN KB1X47) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 5,8 von einem steigenden Kurs der Varta-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 11,05 Euro (15,80 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 60,10 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,22 Euro. Das Ziel könnte bei 83,00 Euro liegen (2,51 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB1X47 Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,13 1,15 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 57,87 Euro Basiswert: Varta KO-Schwelle: 59,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,51 Euro Hebel: 5,8 Kurschance: + 106 Prozent Quelle: Citigroup

