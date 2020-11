VARTA - Nach Verkaufsempfehlung unter Druck

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 102,500 € (XETRA)

Stifel Europe hat die Aktie heute von Kaufen mit Kursziel 145 auf Verkaufen mit Kursziel 97 EUR abgestuft, der Wert ist daher heute mit knapp 5 % Minus der größte Verlierer im MDAX. Wie ist die Chartsituation einzustufen?

EMA200 hält (vorerst)

Die Aktie wird nach der Herabstufung heute direkt an den EMA200 im Tageschart durchgereicht. Sollte dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt demnächst per Tagesschluss unterboten werden, würde ein prozyklisches Verkaufssignal generiert.

In dem falle wäre der Weg frei auf der Unterseite bis in den Bereich um 80 EUR, potenziell deutlich tiefer. lediglich Kurse oberhalb von 120 EUR entspannen die prekäre Chartsituation für die Bullen wieder ein wenig, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.Unabhängig, sicher und auf Wunsch bei mehreren Brokern gleichzeitig traden. Funktioniert. Via Guidants. Zur Trading-Plattform

Varta Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)