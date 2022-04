VARTA - Nun rudern auch die Superbullen zurück!

Nach der enttäuschenden Jahresprognose 2022 legen die Analysten heute bei der Varta-Aktie nach. Wenig überraschend werden dabei reihenweise die Kursziele für die Aktie gesenkt. So hatte Kepler Chevreux bereits gestern in einem Kommentar erklärt, der Konsens sei rund 10 % zu hoch angesetzt. Metzler machen auch sofort Nägel mit Köpfen und stutzen das Kursziel von 81 auf 74 EUR zusammen. Sie zählen damit weiterhin zu den Varta-Bären.

Selbst die bisherigen Superbullen von JPMorgan, die für den Wert ein Blue-Sky-Szenario bei 200 EUR angesetzt hatten, streichen ihr Kursziel nun zusammen. Es wird von 140 auf 113 EUR gesenkt, die Einstufung aber bei "Overweight" belassen. Doch es gibt nicht nur pessimistischere Einstufungen. Die DZ Bank setzt das Rating eine Stufe hoch von "Verkaufen" auf "Halten". Der faire Wert der Aktie wird nun bei 95 EUR gesehen nach zuvor 90 EUR.

Die heutige Überraschung kommt von den Experten von Warburg Research. Sie senken zwar auch das Kursziel von 115 auf 113 EUR je Aktie, vergeben aber nun das Rating "Buy" statt zuvor "Hold". Als Begründung führt Analyst Robert-Jan van der Horst unter anderem die Perspektive ab dem Jahr 2024 an. Demnach wird Varta von dan an die Batterienproduktion für Elektroautos starten. Umsatz und Gewinn sollen dann deutlich auf 1,49 Mrd. EUR bzw. 4,09 EUR je Aktie anziehen. Bis Ende des Jahrzehnts könnte sich die Kapazität in Richtung 10 GWh bewegen. Die Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 senkt van der Horst von 2,83 auf 2,63 bzw. vopm 3,24 auf 2,90 EUR je Aktie, womit sich KGVs von 34 und 31 ergeben. Die Warburg-Prognose wurde nun in die untenstehende Tabelle übertragen, die Kennzahlen sind damit wieder auf aktuellem Stand.

Aktie hängt weiter fest

Das Fazit des GodmodeTrader bleibt indes unverändert, auch die charttechnische Einschätzung von gestern hat weiter Bestand: Die als Wachstumstitel bezeichnete Varta-Aktie wird ihrem Ruf in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht gerecht werden. Das wäre für die Fans insofern kein Problem, sollte der Newsflow bezüglich des Einstiegs in das Batteriegeschäft für Elektroautos besser werden. Denn die Bewertung wird derzeit vor allen Dingen mit dieser Fantasie, die sich wohl im Zahlenwerk erst gegen Mitte des Jahrzehnts niederschlagen dürfte, begründet. Investoren brauchen folglich einen langen Atem, Trader warten positive (charttechnische) Signale für einen Einstieg zunächst ab.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 0,90 1,01 1,12 Ergebnis je Aktie in EUR 3,12 2,63 2,90 Gewinnwachstum -15,71 % 10,27 % KGV 29 34 31 KUV 4,0 3,6 3,2 PEG neg. 3,0 Dividende je Aktie in EUR 2,48 2,48 2,48 Dividendenrendite 2,79 % 2,79 % 2,79 % *e = erwartet

