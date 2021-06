Varta: Papier startet wieder durch

Die Ankündigung Porsches auf die Leistungspakete von Varta zurückzugreifen hat der Aktie merklichen Auftrieb verliehen und das Papier in den Bereich der oberen Begrenzungslinie des laufenden Aufwärtstrends um 142,00 Euro vorangetrieben. Im gestrigen Handel gelang es sogar diesen Bereich zu übertreffen, wodurch sich sogar eine Rallyebeschleunigung einstellen könnte. Zur Erinnerung, die letzten markanten Verlaufshochs wurden Anfang dieses Jahres bei 181,30 Euro markiert, bis wohin die Kursfantasie der Anleger noch einmal aufwärts reichen könnte und somit ein Long-Investment an gegebener Stelle äußerst attraktiv macht. Zwar bleibt ein solches Vorgehen nicht ganz risikolos, bietet aber auf der anderen Seite auch überdurchschnittliche Chancen.

Sprungbrett EMA 50

Den Sprung über die entscheidende Widerstandsmarke verlaufend um 142,00 Euro hat die Varta-Aktie offenbar geschafft, wünschenswert wäre noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über dieser Marke. Dies könnte im weiteren Verlauf Kurspotenzial an die noch offene Kurslücke aus Anfang dieses Jahres zwischen 145,40 und 153,80 Euro freisetzen. Ein weites Ziel läge sogar bei 168,40 Euro und somit den Hochs aus Februar dieses Jahres. Vielleicht schafft es die Varta-Aktie später noch an ihre aktuellen Jahreshochs bei 181,30 Euro erneut anzuknüpfen. Ein definitiv negatives Signal wäre dagegen ein Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 121,16 Euro, in diesem Szenario müsste noch einmal der Support aus 2021 um 105,00 Euro als Unterstützung zum Einsatz kommen.

Varta (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 146,05 // 148,60 // 151,60 // 153,80 // 156,90 // 160,30 Euro Unterstützungen: 142,00 // 139,15 // 137,55 // 134,15 // 131,50 // 127,89 Euro

Fazit

Die Zugewinne aus dieser Woche mit Zielen an den Kursmarken aus dem Frühjahr sind schon sehr verlockend für ein Direktinvestment, wünschenswert wäre allerdings ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der oberen Trendkanalbegrenzung sowie der Kursmarke von 142,00 Euro. Dann könnte als Zugvehikel beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV21CR zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von 68 Prozent, sofern nur die Februarhochs bei 168,40 Euro angesteuert werden. Der Wert des Scheins dürfte im selben Zeitraum auf ein Niveau von 5,14 Euro zulegen. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte noch ein Stück weiter weg angesetzt werden, dazu könnte das Niveau um 135,00 Euro gemessen am Basiswert zum Einsatz kommen. Daraus ergibt sich rechnerisch im Zertifikat ein potenzieller Ausstiegskurs von 1,80 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV21CR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,90 - 3,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 120,1449 Euro Basiswert: Varta AG KO-Schwelle: 120,1449 Euro akt. Kurs Basiswert: 146,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,14 Euro Hebel: 4,8 Kurschance: + 68 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.