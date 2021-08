Varta: Präsentiertes Wachstum reicht nicht – Aktie schon vor Börsenstart kräftig unter Druck

Der Batteriekonzern Varta hat im ersten Halbjahr nicht so viel Geschäft machen können wie von Experten erwartet. Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,8 Prozent auf 397,6 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Freitag in Ellwangen mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte der Gewinn um 10 Prozent auf 112,3 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 28,2 Prozent. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis hatten sich Analysten zuvor im Schnitt mehr ausgerechnet. Varta steigerte den Konzerngewinn unterm Strich um gut 14 Prozent auf 45,6 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte nach dem rasanten Wachstum der Vorjahre bereits darauf eingestellt, dass es dieses Jahr nicht ganz so kräftig weitergehen dürfte – und zudem der Schwung erst im zweiten Halbjahr kommen soll. „Unsere Planungen gehen voll auf“, bestätigte Vorstandschef Herbert Schein die Jahresprognose.

Markus Weingran, Redaktionsleiter onvista

Nachdem die Aktie von Varta bereits einen Tag vor den Zahlen von fast 7 Prozent verloren hat, geht es heute vorbörslich in etwa genau so stark abwärts. Die Anleger sind bei Varta schon deutlich mehr gewohnt. Das der Umsatz im ersten Halbjahr nur um fast 2 Prozent wächst, lässt die Sorgen um die Konkurrenz aus Asien wieder in die Höhe schießen. Trotzdem sieht Vorstandschef Schein den Batterie-Spezialisten voll auf Kurs, rechnet mit mehr Schwung im zweiten Quartal und hält an der aktuellen Prognose fest.

Einige Anleger ziehen heute trotzdem enttäuscht von dannen. Damit wieder neue Fantasie in den Kurs kommt, braucht es wohl mehr als nur anziehende Zahlen. Ein weiterer Kunde für die neuen ultra-hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Rundzellen V4Drive wäre da ein guter Kurstreiber.

Solange in diese Richtung nichts passiert drängt sich ein Kauf der Aktie nicht auf. Aktuell ist das Papier eine Halteposition, die im Bereich zwischen 133 und 135 Euro je nach Geschmack abgesichert werden sollte.

