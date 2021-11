VARTA - Weitere Analysten legen nach

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 110,850 € (XETRA)

Über den Prognosehammer bei Varta, und das im negativen Sinne, berichtete GodmodeTrader am vergangenen Freitag ausführlich. Inzwischen hat das Gros der Analysten neu gerechnet. Das Beispiel der DZ Bank zeigt gut, dass vor allen Dingen der neue Fahrplan für 2022 und 2023 weit unter dem Marktkonsens liegt.

Anbei die (neuen) Schätzungen des DZ-Bank-Analysten:

Gewinn 2021 alt: 2,99 EUR je AktieGewinn 2021 neu: 2,61 EUR je AktieGewinn 2022 alt: 3,98 EUR je AktieGewinn 2022 neu: 3,08 EUR je AktieGewinn 2023 alt: 4,94 EUR je AktieGewinn 2023 neu: 3,40 EUR je Aktie

Die Prognosesenkung sieht demnach vielleicht für 2021 gar nicht so gravierend aus und liegt 13 % unter der bisherigen Erwartung. Die Konsensschätzungen für 2022 und 2023 musste der Experte aber um 23 und 31 % absenken. Das KGV 2021 der Aktie liegt bei 42, das für 2023 bei 32. Und das bei Wachstumsraten von nun erwarteten 18 % 2022 bzw. 10 % 2023. So sieht der "neue" Status Quo aus. Das neue Rating der DZ Bank lautet für die Varta-Aktie lautet "Verkaufen", das neue Kursziel 90 EUR statt zuvor 145 EUR.

In dasselbe Horn blasen heute Metzler und Hauck & Aufhäuser (H&A). Ersterer senkt das Ziel für die Aktie des Batterieherstellers von 106 auf 84 EUR, H&A von 119 auf 84 EUR. Das Rating lautet bei beiden weiter "Sell". Interessanterweise zeigen sich die Dauerbären von Warburg Research inzwischen optimistischer und stufen den Wert heute von "Sell" auf "Hold" hoch, das Kursziel wird von 83 auf 115 EUR angehoben. Die Begründung für diesen Schritt liegt mir derzeit noch nicht vor. Alle Analystenratings berücksichtigt liegt das tiefste Ziel für die Varta-Aktie derzeit also bei 84 EUR, das positivste Rating sieht Potenzial bis 129 EUR vor. Am 1. November wird Varta die Q3-Zahlen präsentieren.

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie, wenn auch sehr knapp, auf Tages- und Wochenschlusskursbasis die Unterstützung bei 110 EUR halten können. Unter 99,20 EUR drohen Abgaben in den Bereich um 90 EUR, darüber bewahren sich die Käufer Chancen.

Fazit: Die Krux der neuen Prognose liegt bei Varta weniger im Jahr 2021, sondern die Wachstumsstory für 2022 und 2023 ist erst einmal dahin. Aus charttechnischer Sicht müssen die Bullen das Vorwochentief bei 99,20 EUR halten.

Varta-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)