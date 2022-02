VARTA - Weiterer Rückschlag

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 87,520 € (XETRA)

Die Varta-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 181,30 EUR aus dem Januar 2021 in einer Abwärtsbewegung. Seit dem Erholungshoch bei 165,90 EUR aus dem August 2021 hat die Abwärtsbewegung an Fahrt gewonnen.

Am 19. Januar 2022 kam es zum Rückfall unter die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung und zum Bruch der Unterstützung bei 99,20 EUR. Nach einem Tief bei 87,30 EUR erholte sich der Wert zwar wieder und kletterte kurzzeitig über die gebrochenen Unterstützungen. Aber in den letzten beiden Tagen und vor allem heute steht die Aktie wieder unter Druck. Im Tagesverlauf kam es zu einem neuen Tief in der Abwärtsbewegung. Allerdings notiert der Wert aktuell wieder knapp über 87,30 EUR.

Bullen unverändert stark unter Druck

Das Chartbild der Varta-Aktie macht einen klar bärischen Eindruck. Die Abwärtsbewegung der letzten Wochen und Monate kann noch länger anhalten. Abgaben in Richtung 55,00 EUR sind weiterhin möglich. Damit sich das Chartbild wieder verbessert, müsste die Aktie über das letzte Erholungshoch bei 100,95 EUR ansteigen. Dann wäre eine Erholung gen 122,70 EUR möglich.

