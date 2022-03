VARTA - Wieder ein heißes Eisen?

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 93,080 € (XETRA)

Das Unterschreiten der zentralen Unterstützungszone von 98,90 bis 105,10 EUR hat bei der Aktie des Batterieherstellers Varta zu Jahresbeginn ein übergeordnetes Verkaufssignal ausgelöst, dem ein Einbruch an die Unterstützung bei 81,36 EUR folgte. Diese wurde nach einigen bärischen Attacken zuletzt aber verteidigt und das Tief bei 80,80 EUR so zum Startpunkt einer Erholung, die aktuell an Momentum zulegen kann.

Frühere Unterstützungen als Ziele der Erholung

Solange die Aktie die Unterstützung bei 86,86 EUR nicht unterschreitet, ist der laufende Kaufimpuls intakt und dürfte bis 100,00 EUR führen. Hier könnte der Abwärtstrend fortgesetzt werden oder zumindest eine Korrektur bis 93,22 EUR folgen. Oberhalb vom früheren Zwischenhoch bei 100,95 EUR dürfte die Erholung allerdings schon an die starke Hürde bei 105,10 EUR reichen. Ihr Bruch hätte auch mittelfristig ein Longsignal und zunächst Zugewinne bis 109,00 und 112,00 EUR zur Folge.

Eine vorherige Korrektur bis 93,22 EUR und darunter bis 89,40 EUR wäre zunächst noch unproblematisch. Unterhalb von 86,86 EUR wäre der Anstieg dagegen unterbrochen und die nächste Verkaufswelle bis 80,75 EUR zu erwarten.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Varta dürfte ihre Erholung jetzt ohne größere Korrekturen bis 100,00 EUR fortsetzen. Über 100,95 EUR könnte sogar der zentrale Widerstand bei 105,10 EUR erreicht werden.

VARTA Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)