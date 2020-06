Vatikan erlässt Wirtschaftskodex - 'Väterlicher Fleiß' als Vorbild

ROM (dpa-AFX) - Der Vatikan hat einen Wirtschaftskodex mit Regeln für öffentliche Aufträge des Heiligen Stuhls und des Kirchenstaates erlassen, um Korruption und Betrug vorzubeugen. Außerdem will Papst Franziskus seine Verwaltung beim Einkauf zu Sparsamkeit und Transparenz verpflichten. "Der Fleiß des guten Familienvaters ist ein allgemeiner Grundsatz", begann Franziskus seinen persönlichen Papstbrief dazu, einen sogenannten Motu proprio, der am Montag veröffentlicht wurde.

Weltwirtschaftliche Entwicklungen hätten bewirkt, dass sich durch das Einholen mehrerer Angebote für Waren und Dienstleistungen erhebliche Kosteneinsparungen erzielen ließen, schrieb der Papst. "Diese Möglichkeiten sollten vor allem bei der Verwaltung öffentlicher Güter genutzt werden", forderte das katholische Kirchenoberhaupt. Es gehe um die "Interessen einer Gemeinschaft".

Im Zentrum des umfangreichen Regelwerks stünden Prinzipien wie Transparenz, Kontrolle und Fairness, hieß es. Der Vatikan sprach von einer der "fortschrittlichsten internationalen Gesetzgebungen zu diesem Thema". Der Papst schrieb, die Vorschriften würden dazu beitragen, die Korruptionsgefahr in der Verwaltung erheblich zu verringern.

Das kirchliche Medienportal "Vatican News" hob Vorschriften zur zentralisierten Beschaffung von Waren und Dienstleistungen hervor. Außerdem würden Wirtschaftsteilnehmer, gegen die etwa wegen Korruption, Betrug oder Geldwäsche ermittelt werde, bei Ausschreibungen ausgeschlossen.

Das Dokument sei Ergebnis einer vom Staatssekretariat koordinierten jahrelangen Arbeit, an der auch viele Organe der Römischen Kurie mitgewirkt hätten, darunter der Wirtschaftsrat, teilte der Vatikan mit. Der Kodex trete nach der aktuellen Veröffentlichung in 30 Tagen in Kraft./pky/DP/he