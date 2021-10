Vaxart könnte ein revolutionärer COVID-Impfstoff sein – aber ist es dafür jetzt zu spät?

Wichtige Punkte

Vaxart startet in diesem Monat eine Phase-2-Studie für seinen Impfstoffkandidaten.

Der Impfstoffkandidat von Vaxart hat in einer Tierstudie eine geringere Übertragung des Virus über die Luft gezeigt.

Vaxart könnte nach der Pandemie einen Impfstoff auf den Markt bringen, wenn alles reibungslos verläuft.

Vaxart (WKN: A2JD8X) wurde bekannt, als die Aktie im vergangenen Jahr um 1.500 % gestiegen war. Warum die Begeisterung?

Das Biotech-Unternehmen entwickelt einen Coronavirus-Impfstoffkandidaten in Pillenform. Die Anleger sahen, dass ein solches Produkt diejenigen überzeugen könnte, die Angst vor Spritzen haben.

Doch nach dem Bericht über die erste klinische Studie verpuffte die Begeisterung. Der Kandidat produzierte keine neutralisierenden Antikörper - ein Element, das als Schlüssel zur Abwehr der Infektion gilt. Dennoch verstärkte der Testimpfstoff die Immunität auf andere Weise. Und Vaxart setzte die Entwicklung fort.

Erst kürzlich begann das Biotech-Unternehmen mit der Rekrutierung für eine Phase-2-Studie. Angesichts der Tatsache, dass 56 % der US-Amerikaner vollständig geimpft sind, stellt sich nun allerdings die Frage: Ist Vaxart einfach zu spät dran, um sich einen Marktanteil zu sichern?

Zunächst ein paar Worte zum Programm von Vaxart. In Phase 1 testete das Unternehmen einen Kandidaten, der auf zwei Coronavirus-Proteine abzielt: das Spike-Protein, das zur Infektion verwendet wird, und das Nukleokapsid, das an der Einschleusung des Virus in die Körperzellen beteiligt ist. Wie bereits erwähnt, führte dieser Kandidat nicht zu einer neutralisierenden Antikörperproduktion.

Für Phase 2 wählte das Unternehmen einen Kandidaten, der nur auf das Spike-Protein des Coronavirus abzielt. In Studien mit nicht menschlichen Primaten führte dieser Kandidat zu höheren Antikörperspiegeln als der Kandidat, der auf beide Proteine abzielt.

Vaxart beabsichtigt, 96 Freiwillige in den USA zu rekrutieren. Die Hälfte von ihnen wird mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden, während die andere Hälfte Personen sein werden, die weder geimpft noch mit dem Virus infiziert waren. Vaxart plant, die Phase 2 im Laufe des Jahres auf Standorte außerhalb der USA auszuweiten. Der erste dieser Standorte wird in Indien eingerichtet.

Eine weitere positive Nachricht für das Unternehmen ist, dass eine kürzlich durchgeführte Studie an Hamstern gezeigt hat, dass der Impfstoffkandidat die Übertragung des Coronavirus durch die Luft reduziert. Dies spiegelt die Ergebnisse der Phase-2-Studie von Vaxart zu seinem Grippeimpfstoff für Menschen wider. Der Grippeimpfstoffkandidat reduzierte die Virusausscheidung stärker als ein injizierbarer Grippeimpfstoff.

All dies klingt vielversprechend.

Werfen wir nun einen Blick auf die Marktaussichten von Vaxart. Es ist klar, dass das Unternehmen die Hochphase der Pandemie verpasst hat. Moderna, Pfizer und Johnson & Johnson haben diesen Markt untereinander aufgeteilt.

Kürzlich sprach der ehemalige Leiter der US-Arzneimittelbehörde (FDA), Dr. Scott Gottlieb, mit CNBC. Er erwartet, dass die Zulassung einer Pille zur Behandlung des Coronavirus und von Impfstoffen für Kinder den Übergang von der Pandemie zur endemischen Phase bedeuten werde. Merck will in Kürze die Zulassung für seinen Medikamentenkandidaten beantragen. Und Pfizer hat die Zulassung seines Impfstoffs für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren beantragt. Eine Welt nach der Pandemie könnte also nur noch Monate entfernt sein.

Aber das bedeutet nicht unbedingt schlechte Nachrichten für Vaxart oder andere Nachzügler. Das Coronavirus werden wir so schnell nicht los, und die Menschen brauchen weiterhin Schutz. Die Situation könnte der einer Grippe ähneln - das Virus wird in bestimmten Gebieten immer wieder auftauchen und verschwinden.

Ich erwarte, dass Regierungen Jahr für Jahr im Voraus Impfdosen kaufen. Und es ist wahrscheinlich, dass diejenigen, die sich jedes Jahr gegen die Grippe impfen lassen, sich auch gegen das Coronavirus impfen lassen.

Gut möglich, dass ein Nachzügler Marktanteile erobern kann. Aber dazu muss das Unternehmen einen innovativen und wirksamen Kandidaten haben. Andernfalls werden die Regierungen wahrscheinlich weiterhin die Impfstoffe bestellen, die sie bereits verwendet haben und gut kennen.

Vaxart ist auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, Spritzen sind nicht für jedermann. Aber was noch wichtiger ist: Für die Gesundheitseinrichtungen wird es einfacher sein, eine bei Raumtemperatur stabile Tablette zu lagern als einen injizierbaren Impfstoff. (Die Impfstoffe von Moderna und Pfizer beispielsweise müssen bei kalten Temperaturen gelagert werden.)

Das macht das potenzielle Vaxart-Produkt zu einer praktischen Option für den Einsatz überall auf der Welt. Und es bedeutet, dass Vaxart trotz seiner möglichen Verspätung noch von den Verkäufen profitieren kann.

Bedeutet das alles, dass die Vaxart-Aktie jetzt ein Kauf ist? Das hängt vom individuellen Anlagestil ab. Vaxart hat keine kommerzialisierten Produkte, aber sechs Programme in der Pipeline. Das am weitesten fortgeschrittene ist ein Impfstoffkandidat gegen die saisonale Grippe, der sich in Phase-2-Studien befindet.

Unternehmen, die sich in der klinischen Phase befinden, sind immer mit einem gewissen Risiko behaftet. In klinischen Studien kann alles Mögliche passieren - es gibt also keine Garantie dafür, dass ein Produkt und ein Umsatz in Kürze zu erwarten sind. Deshalb ist es am besten, in Unternehmen wie Vaxart nur dann zu investieren, wenn man dieses Risiko akzeptieren kann.

Als vorsichtiger Investor wartet man am besten, bis Vaxart sich mit mindestens einem Kandidaten der Ziellinie nähert. Wer jedoch aggressiver ist, sollte dieses Unternehmen aufgrund seiner womöglich bahnbrechenden Technologie in Betracht ziehen.

Der Artikel Vaxart könnte ein revolutionärer COVID-Impfstoff sein - aber ist es dafür jetzt zu spät? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Adria Cimino besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Johnson & Johnson und Moderna Inc. Dieser Artikel erschien am 9.10.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

