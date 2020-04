VDX.tv startet weltweite PSA-Initiative per Digitalvideo zur Information der Öffentlichkeit über COVID-19

Initiative umfasst Zusammenarbeit mit Unternehmen, Marken, Agenturen, Publishern und Sprechern

VDX.tv, ein weltweit tätiges Werbetechnologieunternehmen, das die Methoden der Interaktion von Marken mit den entsprechenden Zielgruppen transformiert, hat heute eine PSA-Initiative (Digital Video Public Service Announcement) per Digitalvideo gestartet, um dazu beizutragen, für COVID-19 zu sensibilisieren und Gemeinden weltweit zu helfen, die Ausbreitung des Virus besser zu bewältigen. Die Kampagne ermöglicht Unternehmen, Marken, Publishern, Marketern und Prominenten die Zusammenarbeit, um bei der Bekämpfung der Virus-Ausbreitung zu helfen.

Die Initiative trägt der Tatsache Rechnung, dass dieses Virus Auswirkungen auf die Menschen weltweit hat und weiterhin haben wird. Die Videoanzeigen von VDX.tv werden in mehrere Sprachen übersetzt, um Menschen in allen Regionen zu erreichen. Darüber hinaus wird VDX.tv mithilfe der gesamten Funktionen seiner Plattform die Nachrichtenübermittlung in jeder Stadt individuell anpassen und die wichtigsten Informationen bereitstellen.

„In dieser noch nie dagewesene Lage möchten wir mit Entschlossenheit handeln und das tun, was wir am besten können: das Publikum durch überzeugende Videobotschaften und -formate anzusprechen“, so Dilip DaSilva, CEO von VDX.tv. „Video ist das Format, mit dem Marken am besten mit den entsprechenden Verbrauchern kommunizieren können, und das wirksamste Format, um Menschen auf der ganzen Welt darüber zu informieren, wie sie die Auswirkungen dieses Virus auf ihre Familien und Gemeinden bekämpfen und bewältigen können.“

Ausgehend von einem Video, kann der Verbraucher beim Format VDX.tv, das für „Video Driven Experience“ steht, mit der Anzeige interagieren und weitere Informationen einholen. Dabei ist eine Anpassung abhängig vom Standort möglich. Die Anzeige könnte beispielsweise die nächstgelegenen Triage- oder Testzentren anzeigen. Sie könnte auch Links zu lokalen Ressourcen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) enthalten.

„Andere Unternehmen, Marken, Agenturen, Publisher und Sprecher können gerne bei uns mitmachen. Zu einer möglichst weiten Verbreitung der Botschaft brauchen wir Beiträge in Form von Werbeplätzen oder Geldmitteln, um den Erwerb kostenpflichtiger Werbeplätze zu fördern, sowie Sprecher in den einzelnen Ländern, die Videos aufnehmen, um die Verbreitung der Botschaft zu unterstützen“, sagte DaSilva. „Ich persönlich spende 100.000 Dollar für den Start dieser Kampagne. Unser Unternehmen wird alle Ressourcen freiwillig spenden. Wir haben etwa 500 Mitarbeiter und die meisten davon werden bei dieser Initiative mithelfen.“

Um mehr zu erfahren und bei dieser Initiative zu helfen, besuchen Sie bitte covid-19.vdx.tv.

