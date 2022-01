Vedanta Aluminium lanciert High-Speed-Aluminiumhalbzeug für die globale Strangpressindustrie

Mit dem High-Speed-Halbzeug von Vedanta lässt sich die Strangpressgeschwindigkeit um mindestens 25 % verbessern

Vedanta Aluminium Business, der größte Hersteller von Aluminium und Mehrwertprodukten in Indien, bringt High-Speed-Halbzeug für die globale Strangpressindustrie auf den Markt. Vedanta ist Indiens größter Hersteller und Exporteur von hochwertigem Aluminiumhalbzeug, das im Baugewerbe, im Sektor für Solar- und erneuerbare Energie, in der Automobilbranche, in der Elektrotechnik und vielen weiteren wichtigen Branchen zur Anwendung kommt.

Das High-Speed-Halbzeug gehört zum Halbzeugangebot von Vedanta Aluminium, das in bester Feinwerktechnik hergestellt wird. Erstklassige Technologien wie das Wagstaff Hot-Top Air Slip Casting System (USA) und der Hertwich Continuous Homogenising Furnace (Österreich) wurden zur Fertigung dieses Halbzeugs eingesetzt. Mit dem High-Speed-Halbzeug von Vedanta lässt sich die Strangpressgeschwindigkeit je nach Arbeitsumgebung um mindestens 25 % verbessern. Mit seinen überlegenen metallurgischen Eigenschaften ermöglicht das Halbzeug eine außerordentliche Strangpressgeschwindigkeit, ohne dass Abstriche bei der Stärke des stranggepressten Profils in Kauf genommen werden müssen. Außerdem werden sowohl die Materialrückgewinnung als auch die Lebensdauer der Pressformen verbessert.

Zur Freigabe des Produkts sagte Rahul Sharma, CEO des Aluminiumgeschäfts von Vedanta Ltd.: „Wir setzen uns dafür ein, unseren Kunden einen leistungsstarken Wettbewerbsvorteil zugunsten ihrer geschäftlichen Zielsetzungen zu bieten. Unsere ganzheitlichen Lösungen sind marktorientiert und auf Kunden in unterschiedlichen wirtschaftlichen Phasen zugeschnitten. Mit unseren vertieften F&E-Kapazitäten und unserer globalen Fachkompetenz bemühen wir uns darum, zusammen mit unseren Kunden Innovationen der Spitzenklasse hervorzubringen. Das High-Speed-Aluminiumhalbzeug ist unser neuestes Angebot in einer langen Reihe an fachmännisch konzipierten Produktlösungen für verschiedene Branchensegmente.“

Unter Erwähnung der zahlreichen Initiativen im Rahmen des technischen Kundendienstes von Vedanta fügte Jonathan Pangborn, globaler Fachmann für stranggepresstes Aluminium und technischer Berater für Vedanta Aluminium, Folgendes hinzu: „Vedanta Aluminium verfügt über eine robuste und auf Qualität fokussierte Fertigung. Zusammen mit dem Team im technischen Kundendienst freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Kunden, um ihnen im Rahmen des von Vedanta angebotenen Mehrwertdienstes die besten technischen Lösungen anzubieten.“ Der technische Kundendienst von Vedanta Aluminium befasst sich mit den qualitativen und technischen Anforderungen der Kunden für bestehende und neue Produkte.

Vedanta Aluminium Business, ein Geschäftsbereich von Vedanta Limited, produziert fast die Hälfte des Aluminiums in Indien, nämlich 1,97 Millionen Tonnen im GJ 2021. Das Unternehmen ist ein Marktführer bei Aluminiumprodukten mit Mehrwert, die für Anwendungen in Kernbranchen entscheidend sind. Mit erstklassigen Anlagen in Indien beflügelt das Unternehmen aufkommende Anwendungen für Aluminium als das „Metall von morgen“ für eine grünere Zukunft.

