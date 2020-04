Veeva kündigt neue Anwendung zur Vereinfachung der weltweiten Nachmarktkontrolle bei medizinischen Geräten und Diagnostika an

Vault Product Surveillance beschleunigt Meldungen an die Gesundheitsbehörden und verbessert Produktqualität und Patientensicherheit

Veeva Systems (NYSE:VEEV) kündigte heute Veeva Vault Product Surveillance an, eine neue Cloud-Anwendung für medizinische Geräte und Diagnostika, die der Vereinfachung und Standardisierung der Nachmarktkontrolle dient. Vault Product Surveillance automatisiert nahtlos Einreichungen bei den Gesundheitsbehörden und ermöglicht gleichzeitig eine proaktive Bearbeitung von Beschwerden für eine schnellere Meldung unerwünschter Ereignisse. Damit können Unternehmen Produktprobleme durch durchgängige Qualitätsmanagementprozesse besser erkennen und lösen, um so die Patientensicherheit und Compliance zu verbessern.

„Es besteht eine große Chance für Unternehmen der Medizinprodukte- und Diagnostika-Branche, ihre erhebliche Belastung durch Nachmarktkontrollen mithilfe eines modernen, konsistenten und globalen Ansatzes zu reduzieren“, sagte Carl Ning, Senior Director von Veeva Vault Quality, der für Medizinprodukte und Diagnostika bei Veeva verantwortlich ist. „Veeva Vault Product Surveillance rationalisiert die Nachmarktkontrolle und hilft Unternehmen somit, sich ändernde Vorschriften einzuhalten und sich die Einblicke zu verschaffen, die sie benötigen, um Innovation und Produktqualität voranzutreiben.“

Hochgradig benutzerdefinierte, komplexe Überwachungssysteme begrenzen den Einblick in die Meldefristen für unerwünschte Ereignisse und trennen die Nachmarktkontrolle von den Qualitäts- und Regulierungsprozessen. Mit Vault Product Surveillance steht Unternehmen ab sofort eine zentrale Anwendung zur Verfügung, mit der sie die Bearbeitung von Beschwerden und die Meldung unerwünschter Ereignisse auf der ganzen Welt managen können.

Vault Product Surveillance vereinheitlicht kritische Aktivitäten bei der Nachmarktkontrolle, wie z. B. das Feststellen von Nichtkonformität, CAPA, Risikomanagement und interne Revision über Qualitätsmanagements- und Regulierungsprozesse hinweg. Dies ermöglicht den Unternehmen, Beschwerden proaktiv zu überwachen und zu bearbeiten, sich schnell an regulatorische Änderungen anzupassen und insgesamt bessere Qualitätsergebnisse zu forcieren.

Ein intelligenter, globaler Entscheidungsbaum für die Meldung von Beschwerden standardisiert und konsolidiert den Prozess für verschiedene Gesundheitsbehörden und ermöglicht so die Einhaltung globaler Einreichungsfristen. Interaktive Echtzeit-Dashboards bieten den Mitarbeitern Einblick in Bearbeitungs- und Meldeverzögerungen, sodass sie sofort Maßnahmen ergreifen können, um Probleme zu lösen, Aufgaben zu erledigen und Einreichungen zu beschleunigen.

Vault Product Surveillance ergänzt die Veeva Vault Quality Suite für Medizinprodukte und Diagnostika um neue Funktionen, um zukünftige globale Geschäfts- und Regulierungsanforderungen bereits im Voraus zu berücksichtigen. Zusammen mit Vault QMS, Vault QualityDocs und Vault Training erhalten Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle beim durchgängigen Verwalten von Qualitätsprozessen und Inhalten.

Darüber hinaus kündigte Veeva heute Veeva Vault Signal an, die branchenweit erste Lösung, die Signale von der Identifizierung von Risiken über ihre Bewertung bis hin zu ihrer Eindämmung nahtlos verwaltet. Lesen Sie die heutige Pressemitteilung, um mehr zu erfahren.

Vault Product Surveillance soll bis Ende 2020 verfügbar sein. Wenn Sie erfahren möchten, wie Vault Product Surveillance bei der Standardisierung der Nachmarktkontrolle helfen kann, melden Sie sich unter veeva.com/SurveillanceWebinar für das Webinar am 13. Mai an.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 850 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200430005305/de/

