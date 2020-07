Veeva Vault hilft VentilatorChallengeUK, die Produktion von mehr als 13.000 Beatmungsgeräten für COVID-19 zu beschleunigen

Veeva wurde unter den weltweit führenden Innovatoren für Industrie, Technologie und Technik ausgewählt, um Ventilatoren für das Vereinigte Königreich zu liefern

Um den Mangel an Beatmungsgeräten während COVID-19 zu überwinden, gab Veeva Systems (NYSE:VEEV) heute bekannt, dass VentilatorChallengeUK Veeva Vault QMS zur Beschleunigung der Beatmungsgeräteproduktion im Vereinigten Königreich einsetzt. Das Konsortium der innovativsten Unternehmen im Vereinigten Königreich in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Medizinbranche trägt dazu bei, den landesweiten Bedarf an mehr Beatmungsgeräten zur Behandlung von COVID-19-Patienten zu decken. Mit Vault QMS automatisierte VentilatorChallengeUK Prozesse, um die Produktion schnell zu skalieren und die Qualität sicherzustellen und mehr als 13.000 Beatmungsgeräte an den National Health Service (NHS) zu liefern.

„Mit Veeva konnten wir die Qualität an allen Produktionsstandorten optimieren, um die Beatmungsgeräte schneller an die Patienten zu bringen, die sie benötigen“, sagte Dick Elsy, Vorsitzender von VentilatorChallengeUK und CEO des High Value Manufacturing Catapult. „Die Geschwindigkeit des Veeva-Teams war entscheidend dafür, dass wir in weniger als drei Monaten ein so großes Gerätevolumen produzieren konnten.“

Die Produktion von Beatmungsgeräten war bereits im Gange, als VentilatorChallengeUK von Papier- und manuellen Prozessen auf das moderne, Cloud-basierte Qualitätsmanagementsystem von Veeva umstieg. Vault QMS war in 10 Tagen in mehreren Produktionsstätten produktionsbereit. Durch die verbesserte Kontrolle und Übersicht über Qualitätsprozesse verdreifachte das Konsortium die Anzahl der Beatmungsgeräte in nur vier Wochen. Die Partner konnten die Produktion schnell hochfahren und die Qualität in der gesamten End-to-End-Lieferkette verbessern.

„Wir sind stolz darauf, VentilatorChallengeUK zu unterstützen und ihr Ziel zu erreichen, Patienten mit wichtigen medizinischen Geräten zu versorgen“, sagte Chris Moore, Präsident von Veeva in Europa. „Vielen Dank an das Konsortium und die Mitarbeiter von Veeva für ihre unglaubliche Teamarbeit bei der Behandlung von Bürgern im Vereinigten Königreich mit COVID-19.“

VentilatorChallengeUK umfasst 33 Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, um Beatmungsgeräte herzustellen und zu liefern, darunter Airbus, Ford, Penlon, Siemens Healthineers und STI. Weitere Informationen zu VentilatorChallengeUK und seinen Mitgliedern finden Sie unter ventilatorchallengeuk.com.

Über VentilatorChallengeUK

Das Konsortium besteht aus bedeutenden britischen Industrie-, Technologie- und Maschinenbauunternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil und Medizin, die sich zusammengeschlossen haben, um medizinische Beatmungsgeräte für das Vereinigte Königreich herzustellen. Das VentilatorChallengeUK-Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, eine Rolle bei der Lieferung medizinischer Beatmungsgerätekonzepte gemäß den erforderlichen Spezifikationen zu spielen und in Zusammenarbeit mit diesen anderen Unternehmen, Organisationen und Gruppen die Lieferung zusätzlicher Beatmungsgeräte an den NHS zu unterstützen.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 875 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com.

