Velabit™ von Velodyne Lidar gewinnt Silicon Valley Robotics Innovation Award

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq:VLDR) gab heute bekannt, dass sein Lidar-Sensor Velabit™ von Silicon Valley Robotics zum Gewinner des Innovation Award 2020 gekürt wurde. Der Velabit, der kleinste Sensor von Velodyne, bringt neue Ebenen der Vielseitigkeit und Erschwinglichkeit in die 3D-Lidar-Wahrnehmung. Er ist eine Eckpfeilerlösung im Bestreben von Velodyne, Leben zu verändern, indem sichere Mobilität und intelligente Autonomie durch den Zugang zu den innovativen Lidar-Technologien des Unternehmens gefördert werden.

Velodyne Lidar’s Velabit™ sensor brings new levels of versatility and affordability to 3D lidar perception for autonomous solutions. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

„Die Tatsache, dass Velabit von Silicon Valley Robotics für den Innovation Award ausgewählt wurde, zeigt die anhaltend starke Anerkennung der Branche für die erfinderischen Fähigkeiten von Velodyne“, so Anand Gopalan, CEO, Velodyne Lidar. „Velodyne fühlt sich geehrt, dass der Velabit als bahnbrechendes Produkt für mobile Roboteranwendungen ausgezeichnet wurde. Mit seiner Kombination aus Leistung, Größe und Preis ist der Velabit ein bahnbrechender Sensor für den Einsatz in autonomen mobilen Robotern in einer Vielzahl von Branchen weltweit.“

Der Velabit ist die Antwort auf die Herausforderungen in puncto Kosten, Sicherheit und Design autonomer Lösungen bei gleichzeitig starker Sensor-Leistung. Dieser Festkörper-Lidar-Sensor ist für spezielle Anwendungsfälle in hohem Maße konfigurierbar und kann fast überall in Roboter, Fahrzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge und Infrastruktur eingebettet werden. Durch die Nutzung der innovativen Designtechnologie und der Fertigungspartner von Velodyne ist der Velabit so konzipiert, dass er einfach in der Massenproduktion hergestellt werden kann.

Velodyne ist auch Lieferant des kürzlich vorgestellten Velarray M1600 für mobile Roboteranwendungen. Mit dem robusten Lidar-Sensor können berührungslose mobile und Last-Mile-Delivery-Roboter autonom und sicher ohne menschliches Eingreifen betrieben werden. Der Velarray M1600 bietet autonomen Robotern eine hervorragende Nahfeldwahrnehmung bis zu 30 Metern und ein breites vertikales Sichtfeld von 32 Grad, sodass sie unstrukturierte und wechselnde Umgebungen durchqueren können.

Silicon Valley Robotics ist der weltweit größte Cluster für Robotik- und KI-Technologieinnovationen und -investitionen. Mit dem Innovation Award wird eine herausragende Technologie im Frühstadium oder ein kürzlich entwickeltes Produkt ausgezeichnet, das Einfluss auf die Robotik-Branche haben wird.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ:VLDR) läutete mit der Erfindung von Echtzeit-Surround-View-Lidar-Sensoren eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne ist das erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen und weltweit bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über Velodynes Zielmärkte, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen oder Aussagen über den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte „schätzt“, „prognostiziert“, „erwartet“, „geht davon aus“, „prognostiziert“, „plant“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „strebt an“, „kann“, „wird“, „sollte“, „zukünftig“, „schlägt vor“ und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate auswirken können, gehören unter anderem die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu steuern; die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan auszuführen; Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Kunden von Velodyne, ihre Produkte zu vermarkten, und die letztendliche Marktakzeptanz dieser Produkte; die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und das derKunden; Ungewissheiten in Bezug auf die Schätzungen von Velodyne bezüglich der Größe der Märkte für seine Produkte; die Rate und den Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder verfügbar werden könnten; die Fähigkeit von Velodyne, Übernahmen zu identifizieren und zu integrieren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit den aktuellen und möglichen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen, die die Produktnachfrage und Dienstleistungen von Velodyne beeinflussen. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

