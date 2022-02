Velodyne Lidar gibt bekannt, dass Dr. Anurag Gupta Vice President Engineering wird

Dr. Gupta leitet das Weltklasse-Ingenieurteam von Velodyne bei der Weiterentwicklung des soliden Portfolios von Hardware- und Softwarelösungen von Lidar

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen Dr. Anurag Gupta zum Executive Vice President Engineering ernannt hat. Er ist zuständig für die Leitung des Ingenieurteams bei der Bereitstellung hochwertiger Hardware- und Softwarelösungen, mit denen die Kunden Probleme auf Systemebene lösen können und die ihnen zu Erfolg bei der Verwirklichung einer sichereren, effizienteren und nachhaltigeren Zukunft verhelfen. Dr. Gupta war zuvor bei Sense Photonics tätig. Hier war er Senior Vice President Engineering und leitete die Produktentwicklung und die Markteinführung von 3D-Flash-Lidar-Produkten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005129/de/

Dr. Anurag Gupta was announced as Executive Vice President of Engineering at Velodyne Lidar, Inc. He is responsible for leading Velodyne’s engineering team in delivering high-value hardware and software solutions that help customers solve system-level problems and enable their success in achieving a safer, more efficient, more sustainable future. (Photo: Velodyne Lidar)

Mit den Lidar-Sensoren und -Softwares von Velodyne werden autonome Lösungen in verschiedensten Branchen gestaltet, darunter Industrie, Robotik, intelligente Infrastruktur und Automobile. Dr. Gupta wird das Ingenieurteam von Velodyne bei der Entwicklung leistungsstarker Lidar-Lösungen zu einem für die Förderung der massenhaften Einführung geeigneten Preispunkt leiten. Er untersteht dem CEO von Velodyne, Dr. Ted Tewksbury.

„Anurag ist die ideale technische Führungskraft für die Schärfung unseres Fokus bei Velodyne auf disruptiven technischen Innovationen und unseren Fahrplan aus leistungsstarken, kosteneffektiven Lidar-Lösungen. Er ist ein Sachverständiger für Optik mit einer produktiven Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Einführung kommerziell erfolgreicher Produkte; dies schließt Hardware und Software mit ein. Unter von Anurags bewährter technischer Leitung wird Velodyne die Einführung hochwertiger Lidar-Lösungen beschleunigen können, die bereit sind für die Massenproduktion“, sagte Dr. Tewksbury.

„Velodyne hat Lidar in der bekannten Form für kommerzielle Anwerbungen erfunden. Das war der Katalysator für eine völlig neue Branche. Ich freue mich darauf, zusammen mit unserem Team aus unglaublich begabten Leuten daran zu arbeiten, unsere Hardware- und Softwarelösungen weiter auszubauen, mit denen eine Vielzahl verschiedener Märkte verändert werden und Lebensqualität verbessert wird“, sagte Dr. Gupta.

Über Anurag Gupta

Dr. Anurag Gupta ist eine leitende Führungskraft mit einer bewährten Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung komplexer Technologien und Produkte. Er hat mehr als 80 Patente in mehreren Branchen inne. Zuletzt war er Senior Vice President Engineering bei der von Ouster übernommenen Firma Sense Photonics. Zuvor war Dr. Gupta Vice President Engineering bei View, Inc., einem Entwickler intelligenter Fenster. Hier leitete er die Entwicklung und Einführung von mit KI betriebenen Produkten des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT). Davor realisierte Gupta bei Google die erste Version von Google Glass, und als Leiter von Nest Sensors entwickelte er die Sensoren und die optische Technologie für einige der kommerziell erfolgreichsten Produkte von Nest. Zu Beginn seiner Karriere hatte er verschiedene Positionen in den Bereichen optische Technologien und Systemtechnik bei Google, HP und Tamarack Scientific inne. Dr. Gupta hat einen Ph.D. in Technischer Optik von der University of Arizona inne.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über die Zielmärkte von Velodyne, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen und den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte „schätzt“, „prognostiziert“, „erwartet“, „geht davon aus“, „rechnet damit“, „plant“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „strebt“, „dürfte“, „kann“, „wird“, „sollte“, „zukünftig“, „schlägt vor“ und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Wichtige Faktoren, unter anderem solche, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken können, sind Ungewissheiten in Bezug auf die staatliche Regulierung und die Akzeptanz von Lidarsystemen, die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und seiner Kunden, die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu bewältigen, die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan umzusetzen, Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Velodyne-Kunden, ihre Produkte zu vermarkten, und die endgültige Marktakzeptanz dieser Produkte; die Quote und der Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder möglicherweise verfügbar werden; Ungewissheiten im Zusammenhang mit aktuellen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne und potenziellen Rechtsstreitigkeiten, in die Velodyne verwickelt ist, oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen, die sich auf die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Velodyne finden Sie in den Abschnitten „Erörterung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses durch das Management“ und „Risikofaktoren“ der bei der SEC eingereichten Unterlagen von Velodyne. Dies schließt u. a. den Jahresbericht auf Formblatt 10-K und die Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q ein. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die Velodyne zum Datum dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005129/de/

Velodyne Anlegerbeziehungen

InvestorRelations@velodyne.com

Medien

Codeword

Liv Allen

velodyne@codewordagency.com