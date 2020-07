Velodyne Lidar Inc. gibt Patentlizenzvereinbarung mit Hesai Photonics Technology bekannt

Lizenzvereinbarung bestätigt wegweisendes Patent von Velodyne für Surround-View-Lidar

Velodyne Lidar, Inc. hat heute eine langfristige weltweite Lizenzvereinbarung mit Hesai Photonics Technology Co., Ltd. bekanntgegeben, die Lidar-Sensoren mit 360°-Surround-View betrifft. Als Konsequenz dieser Vereinbarung haben Velodyne und Hesai vereinbart, die aktuellen Rechtsstreitigkeiten zwischen beiden Unternehmen in den USA, Deutschland und China beizulegen.

„Wir glauben, dass diese Vereinbarung die weltweite Einführung von Lidar ausweiten und Leben retten wird“, sagt David Hall, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Velodyne.

Der Surround-View-Lidar ist ein wesentlicher Sensor für autonomes Fahren. Er wird weltweit von Autoherstellern gekauft, die in den autonomen Markt einsteigen wollen. Seit ihrer Erfindung durch David Hall 2005 haben sich für diese Technologie viele weitere Anwendungsmöglichkeiten in Shuttles, in der Industrierobotik und in Smart Cities eröffnet. Die Geschäftsbeziehung mit Hesai ist die dritte große Lizenzvereinbarung für die grundlegende Lidar-Technologie von Velodyne.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz im kalifornischen San Jose ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics 2005 die Lidar-Systeme mit Echtzeit-Rundumsicht. Halls Erfindung revolutionierte die Wahrnehmung und Autonomie in den Bereichen Automobiltechnik, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck™, der vielseitige Ultra Puck™, der autonomiefördernde Alpha Prime™, der ADAS-optimierte Velarray™ sowie die bahnbrechende Software Vella™ für Fahrerassistenzsysteme.

