Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq:VLDR) gab heute eine mehrjährige Vertriebsvereinbarung über Alpha-Prime™-Sensoren mit Motional, einem weltweit führenden Unternehmen für fahrerlose Technologien, bekannt. Velodyne wird der exklusive Lieferant von Lidar-Sensoren mit großer Reichweite und Rundumsicht für die fahrerlosen Fahrzeuge nach SAE-Level 4 von Motional sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201218005674/de/

Velodyne Lidar announced a multi-year sales agreement for Alpha Prime™ sensors with Motional, a global driverless technology leader. The Alpha Prime sensor is industry-leading for its combined range, resolution and field of view that collectively address the high-performance requirements of autonomous vehicles. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Der Alpha-Prime-Sensor ist durch seine Kombination aus Reichweite, Auflösung und Sichtfeld branchenführend und erfüllt so die hohen Leistungsanforderungen autonomer Fahrzeuge. Der Sensor wurde entwickelt, um die Sicherheit im Autonomiesektor zu verbessern und bietet eine hohe Auflösung kombiniert mit einer robusten Rückreflexion, was die Erkennung und Verfolgung von Fahrzeugen, Fußgängern und anderen Verkehrsbehinderungen vereinfacht. Der Alpha Prime kann autonome Fahrzeuge dabei unterstützen, Straßen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unter verschiedenen Straßenbedingungen wie Regen, Schneeregen und Schnee sicher zu befahren.

Motional nimmt seit Jahrzehnten eine Vorreiterrolle im Bereich der fahrerlosen Innovation ein und hat bereits Hunderttausende von Menschen in die Welt der selbstfahrenden Technologie eingeführt. Das Unternehmen produziert die weltweit leistungsfähigsten und sichersten fahrerlosen Fahrzeuge und Systeme, die die Mobilität auf der ganzen Welt grundlegend verbessern werden.

„Durch die Zusammenarbeit mit Motional sind wir kurz davor, fahrerlose Fahrzeuge zu einer sicheren, alltäglichen Realität zu machen“, sagt Anand Gopalan, der CEO von Velodyne Lidar. „Für Velodyne und Motional steht die Sicherheit an erster Stelle, und wir sind stolz darauf, dass unsere Alpha-Prime-Sensoren für die Fahrzeuge von Motional verwendet werden, damit diese sich sicher im realen Straßenverkehr bewegen können.“

Alpha Prime von Velodyne ist ein Lidar-Sensor der nächsten Generation, der die patentierte 360-Grad-Rundumsicht-Wahrnehmungstechnologie von Velodyne nutzt, um autonome Mobilität zu unterstützen. Als Ergebnis von über zehn Jahren Lidar-Entwicklung und -Lernprozessen unterstützt Alpha Prime den autonomen Betrieb in einem breiten Spektrum von Straßenumgebungen, einschließlich Stadt- und Autobahnumgebungen.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq:VLDR) läutete mit der Erfindung von Echtzeit-Surround-View-Lidar-Sensoren eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne ist das erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen und weltweit bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über Velodynes Zielmärkte, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen oder Aussagen über den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte „schätzt“, „prognostiziert“, „erwartet“, „geht davon aus“, „rechnet damit“, „plant“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „strebt“, „dürfte“, „kann“, „wird“, „sollte“, „zukünftig“, „schlägt vor“ und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate auswirken können, gehören unter anderem die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu steuern; die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan auszuführen; Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Kunden von Velodyne, ihre Produkte zu vermarkten, und die letztendliche Marktakzeptanz dieser Produkte; die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und das der Kunden; Ungewissheiten in Bezug auf die Schätzungen von Velodyne bezüglich der Größe der Märkte für seine Produkte; die Rate und den Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder verfügbar werden könnten; die Fähigkeit von Velodyne, Übernahmen zu identifizieren und zu integrieren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit den aktuellen und möglichen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen, die die Produktnachfrage und Dienstleistungen von Velodyne beeinflussen. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201218005674/de/

Investor Relations



Andrew Hamer

Finanzvorstand

InvestorRelations@velodyne.com

Medienkontakt



Landis Communications Inc.

Sean Dowdall

(415) 286-7121

velodyne@landispr.com