Vendavo® treibt intelligente und umsetzbare Margen-Entscheidungen schneller voran und bringt den Margin Bridge Analyzer auf den Markt

Die modulare, agile SaaS-Lösung steht Vendavo-Kunden als Probeversion 6 Monate lang kostenlos zur Verfügung, um bei den aktuellen Marktstörungen und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Herausforderungen zu helfen

Störungen bei Angebot und Nachfrage sowie andere dynamische Marktfaktoren sorgen für Chaos, und B2B-Unternehmen bemühen sich weiterhin, die geschäftlichen Auswirkungen auf das Endergebnis genau zu bestimmen. Um Unternehmen dabei zu helfen, die geschäftlichen Auswirkungen von Veränderungen zu verstehen und zu erklären, hat Vendavo, ein führender Anbieter von Lösungen für kommerzielle Spitzenleistungen, heute den Vendavo® Margin Bridge Analyzer (VMBA) eingeführt.

VMBA ist eine leistungsstarke Commercial-Intelligence-Lösung auf Cloud-Basis, mit der B2B-Unternehmen die geschäftlichen Auswirkungen komplexer Änderungen von Preisen, Mengen, Produktmix und anderen dynamischen Marktfaktoren, einschließlich Währungsschwankungen, genau messen und überwachen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Ansätzen und Tabellenkalkulationen bietet VMBA einen hoch skalierbaren, automatisierten und genaueren Ansatz, um die Anforderungen an Preis-, Volumen- und Mischungsanalysen großer Unternehmen besser zu erfüllen.

„Große Unternehmen, die Millionen von Artikelnummern an Zehntausende von Kunden verkaufen, haben unzählige Variablen“, sagte Bruno Slosse, Präsident und CEO von Vendavo. „Manuelle, von Tabellenkalkulationen gesteuerte Prozesse können einfach nicht für diesen Zweck skaliert werden. Sie sind unflexibel gegenüber den unterschiedlichen Leistungsaspekten, die häufig von Führungskräften benötigt werden, einschließlich Gesamtumsatz, einzelne Geschäftsbereiche, regionale Ansichten oder sogar Produktlinien. Umsetzbare Erkenntnisse sind schwer zu erkennen, und Ungenauigkeiten sind häufig weit verbreitet.“

Automatisierte und konfigurierbare Dashboards können unterschiedliche Daten schnell zu ganzheitlichen und nahtlosen Ansichten zusammenfassen, die kontinuierlich die individuellen Geschäftsanforderungen eines Unternehmens erfüllen. Leistungsstarke Datenerkenntnisse ermöglichen eine schnellere Entscheidungsfindung in einer Zeit, in der dies so entscheidend wie nie zuvor ist.

„Variationen in Bezug auf Preise, Kosten, Volumen und mehr sind immer schwer mit dem Endergebnis in Einklang zu bringen“, sagte Slosse. „Das gilt heute besonders, da Veränderungen jetzt unsere neue Normalität sind. Um aus diesen schwierigen Zeiten herauszukommen, ist es wichtig, schnell kluge Entscheidungen treffen zu können.“

Um Vendavo-Kunden zu unterstützen, die bessere Transparenz für schnellere und intelligentere Entscheidungsfindungen in Bezug auf ihre Geschäftsleistung benötigen, bietet Vendavo ihnen VMBA sechs Monate lang kostenlos an.

Mit einer modernen Architektur auf Cloud-Basis ist VBMA eine automatisierte, sichere, skalierbare und agile SaaS-Lösung, die in nur 24 Stunden betriebsbereit ist. Die Analysen werden mit einer „Click not Code“-Konfiguration und selbst erstellbaren Vorlagen durchgeführt, damit Unternehmen Geschäftsbereiche mit geringer Leistung schnell identifizieren können.

Weiterführende Quellen:

Über Vendavo

Vendavo treibt die Umstellung auf das digitale Geschäft für die anspruchsvollsten B2B-Unternehmen der Welt voran, indem es Wert schafft, die Marge steigert und den Umsatz beschleunigt. Mit der „Vendavo Commercial Excellence“-Plattform entwickeln Unternehmen dynamische Kundenerkenntnisse und optimale Preisstrategien zur Maximierung von Margen, Steigerung der Verkaufseffektivität und Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Mit einer jährlichen Margenverbesserung von insgesamt mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Chemie, Vertrieb, Spitzentechnologie und Produktion liefert Vendavo innovative Analysen und fundierte Branchenkenntnisse, die Unternehmen dabei helfen, immer einen Schritt voraus zu sein. Vendavo hat seinen Hauptsitz in Denver im US-Staat Colorado und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr auf Vendavo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200428006086/de/

Medienkontakt:

Kim Doyle

Kimberly Communications

+1 319 389 6953

kb@kimberlycommunications.com