Venedig ruft Ideenwettbewerb für neuen Kreuzfahrtschiffhafen aus

VENEDIG (dpa-AFX) - Auf der Suche nach einer Lösung für den Kreuzschifffahrtverkehr in der italienischen Weltkulturerbestadt Venedig hat der Hafen einen Ideenwettbewerb ausgerufen. Es werde nach Vorschlägen und Projekten für den Bau von Anlegeplätzen für Kreuzfahrt- und Containerschiffe außerhalb der Lagune von Venedig gesucht, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Damit solle der Kreuzfahrerbetrieb in den Gewässern der Lagune verringert werden und die einzigartige Umwelt dort geschützt bleiben.

Anfang April hatte die Regierung in Rom den Beginn der Ideensuche bereits per Dekret beschlossen - eigentlich binnen 60 Tagen. Kreuzfahrtschiffe stehen bei der venezianischen Bevölkerung in heftiger Kritik, weil sie Aktivisten zufolge umweltschädigend sind und die Kreuzfahrttouristen zwar die historische Altstadt bevölkern, aber dort kaum Geld lassen.

Experten der Unesco hatten zuletzt außerdem vorgeschlagen, Venedig wegen der Pötte auf die Negativ-Liste für gefährdetes Welterbe zu setzen. Mitte Juli will die Organisation darüber entscheiden. Unter Protesten vieler Aktivisten verließen zuletzt nach gut eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause wieder große Kreuzfahrtschiffe Venedig durch die Lagune am berühmten Markusplatz entlang.

Der Hafen von Venedig sucht nach Anlege-Vorschlägen außerhalb der Lagune. Bis zum 31. Dezember dieses Jahres können Ideen vorgestellt werden, aus denen eine fünfköpfige Expertenrunde die drei besten aussucht. Dafür sollen bis zum 31. Dezember 2022 Machbarkeitspläne entwickelt werden. Bis zum 30. Juni 2023 soll das Gewinnerprojekt feststehen. Das Infrastrukturministerium will dafür 2,2 Millionen Euro bereitstellen./jon/DP/men