Venezuela öffnet Treibstoffmarkt und erhöht Preise

CARACAS (dpa-AFX) - Angesichts schwerer Versorgungsprobleme mit Benzin und Diesel hat die venezolanische Regierung den Treibstoffmarkt geöffnet und die Preise erhöht. An rund 200 Tankstellen im Land werde Benzin künftig zum Marktpreis von 50 Dollar-Cent je Liter verkauft, teilte Präsident Nicolás Maduro am Samstag (Ortszeit) mit. Allerdings hat jeder Fahrzeughalter pro Monat Anspruch auf 120 Liter (Autos) oder 60 Liter (Motorräder) zum subventionierten Preis von 5000 Bolívar (etwa 2 Dollar-Cent) pro Liter. Der Treibstoff für den öffentlichen Nahverkehr und die Transportbranche bleibt weiter voll subventioniert.

Im erdölreichsten Land der Welt war Benzin bislang praktisch kostenlos. Wegen Missmanagement, Korruption und einer heruntergewirtschafteten Petroindustrie fehlt es in Venezuela allerdings immer wieder an Treibstoff. Die internationalen Sanktionen gegen die Regierung von Präsident Maduro und der Mangel an Devisen erschweren den Import. Zuletzt hatte der verbündete Iran mehrere Tanker mit Benzin in das südamerikanische Land geschickt. Dieser Treibstoff wird nun auf über 1500 Tankstellen in Venezuela verteilt./dde/DP/fba