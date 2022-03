Venezuela will Ölproduktion ankurbeln

CARACAS (dpa-AFX) - Venezuela will seine Ölproduktion deutlich erhöhen. Der Staatskonzern PDVSA soll bis Ende des Jahres wieder zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) Rohöl pro Tag fördern, sagte Präsident Nicolás Maduro am Mittwoch (Ortszeit). Auch die Produktion von Rohölderivaten und Gas soll im laufenden Jahr angekurbelt werden.

Der südamerikanische Krisenstaat verfügt nach derzeitigen Erkenntnissen über die größten Ölreserven der Welt. Wegen Sanktionen, Missmanagement und Korruption war die tägliche Fördermenge allerdings auf zuletzt 668 000 Barrel Öl pro Tag gesunken. Vor 20 Jahren wurden noch fast drei Millionen Barrel Öl pro Tag in Venezuela gefördert.

Angesichts der Sanktionen gegen Russlands wegen des Kriegs gegen die Ukraine erhofft sich die Regierung in Caracas offenbar neue Chancen auf dem internationalen Energiemarkt. Die Vereinigten Staaten verboten zuletzt den Import von russischem Öl. Am Wochenende kam es in Caracas zu einem Treffen zwischen Regierungsvertretern aus den USA und Venezuela. Die Vereinigten Staaten haben allerdings auch eine ganze Reihe von Sanktionen gegen die autoritäre Maduro-Regierung verhängt./dde/DP/ngu