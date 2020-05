Venezuelas Maduro - Trump direkt beteiligt an gescheitertem Umsturzversuch

Caracas (Reuters) - Nach der Festnahme mehrerer US-Bürger in Venezuela hat sich einer der Männer im staatlichen Fernsehen dazu bekannt, den Sturz von Präsident Nicolas Maduro geplant zu haben.

Er sei angewiesen gewesen, den Flugplatz der Hauptstadt Caracas unter Kontrolle zu bringen und ein Flugzeug ins Land zu holen, mit dem Maduro in die USA gebracht werden sollte, sagte Luke Denman in einem Video, das am Mittwoch im TV Venezuelas gesendet wurde.

Die venezolanischen Behörden hatten am Montag erklärt, die US-Bürger Denman und Airan Berry sowie elf weitere "Terroristen" festgenommen zu haben. Maduro hatte von einem gescheiterten Umsturzversuch gesprochen, der von den USA eingefädelt worden sei. "Donald Trump ist der direkte Chef dieser Invasion", sagte Maduro am Mittwoch.

Der US-Präsident hatte jegliche Beteiligung bereits zuvor zurückgewiesen. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, die USA würden alle Möglichkeiten nutzen, um die US-Bürger heimzuholen.

Denman, ein ehemaliges Mitglied der US-Spezialstreitkräfte, sagte in dem Video, er sei von einem US-Militärveteranen angeheuert worden, der das Sicherheitsunternehmen Silvercorp in Florida betreibe. Er habe für den Einsatz im Januar 50 Venezolaner in Kolumbien trainiert. Silvercorp habe eine Vereinbarung mit dem venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaido gehabt, die zum Ziel gehabt habe, Maduro aus dem Amt zu entfernen. Guadios Team hat das zurückgewiesen.

Die USA und mehrere andere Länder haben Guaido als legitimen Übergangspräsidenten anerkannt. Maduro hält sich ungeachtet schwerer US-Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela aber weiter an der Macht. Er wird unter anderem von Russland, China und Kuba unterstützt.