Veranstalter von Winter-Olympiade in China trotz Corona-Fällen gelassen

Peking (Reuters) - Trotz 200 Corona-Infektionen unter angereisten Sportlern und Mitarbeitern geben sich die Verantwortlichen der Olympischen Winterspiele in China kurz vor deren Start zuversichtlich.

Die Zahlen lägen im erwarteten und kontrollierbaren Bereich, erklärte ein leitender Beamter des chinesischen Olympia-Komitees am Dienstag. "Da mehr Personen ins Land einreisen, nehmen auch die importierten Corona-Fälle zu", sagte der stellvertretender Direktor der zuständigen Behörde, Huang Chun. Zudem seien durch effektive Tests der Zollbehörden besonders viele Ansteckungen entdeckt worden. Die Winterspiele beginnen am Freitag und dauern bis zum 20. Februar.

Einer ganzen Reihe von Athleten hat ein positiver Test nach Ankunft ein vorzeitiges Olympia-Aus beschert. So können etwa drei Mitglieder der kanadischen Delegation deswegen nicht an den Spielen teilnehmen, teilte das kanadische Komitee mit. Andere positiv getestete Olympioniken, die keine Symptome entwickelt haben, können dagegen die Zeit bis zum Beginn der Spiele in Selbstisolation verbringen.

Die strengen Einschränkungen sind laut China der Grund dafür, dass Infektions-Brandherde unter den Teilnehmern der Spiele bislang vermieden werden konnten. "Teilnehmer der Olympischen Spiele, einschließlich der Sportler und der chinesischen Bevölkerung, brauchen sich keine Sorgen zu machen", hieß es.