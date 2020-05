Veranstaltungen bis 100 Teilnehmer in Hessen wieder erlaubt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Versammlungen mit bis zu 100 Teilnehmern sind in Hessen unter Auflagen von diesem Samstag an wieder möglich. Im Ausnahmefall könnten die Behörden unter bestimmten Voraussetzungen auch höhere Teilnehmerzahlen ermöglichen, teilte die hessische Landesregierung am Donnerstag mit./glb/DP/fba