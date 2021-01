Verbände wollen gemeinsam an Rückkehr zur Normalität arbeiten

BERLIN (dpa-AFX) - Verbände aus Kultur, Gastronomie und Sport wollen sich vernetzen und gemeinsame Lösungen für Öffnungen in der Corona-Pandemie erarbeiten. Ein Hauptaugenmerk wollen die Verbände darauf legen, wie Besucherströme besser erfasst und nachverfolgt werden können. Zu den beteiligten Verbänden gehören unter anderem die Deutsche Fußball Liga (DFL), der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB). "Ziel aller beteiligten Akteure ist es, zu einer schnellstmöglichen Rückkehr des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland beizutragen", teilten die Verbände in gemeinsamen Erklärungen am Donnerstag mit.

Die Verbände wollen analysieren, inwiefern technische Lösungen "die Arbeit der Gesundheitsbehörden effizient" unterstützen können. Zunächst soll in einer Umfrage unter Verbandsmitgliedern abgefragt werden, wie Besucher im vergangenen Jahr vor dem erneuten Lockdown erfasst wurden und wie bei später aufgetretenen Infektionen in welcher Form Daten an Gesundheitsbehörden übermittelt wurden./sfx/DP/mis