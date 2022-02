Verband begrüßt Ankündigung von Scholz zu Gasspeichern

BERLIN (dpa-AFX) - Der Gasspeicherverband INES hat die Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt, die Speichermenge an Erdgas zu erhöhen. Geschäftsführer Sebastian Bleschke sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung, nicht nur vor dem Hintergrund des bestehenden Winters, sondern insbesondere auch zur Vorsorge für den kommenden Winter frühzeitig Gasmengen in Speichern einzulagern."

Scholz hatte am Sonntag im Bundestag gesagt, es solle eine Gasreserve aufgebaut werden. Die Speichermenge an Erdgas solle über sogenannte Long Term Options um zwei Milliarden Kubikmeter erhöht werden. Ziel ist es, angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern.

Der aktuelle Füllstand der Gasspeicher in Deutschland betrage derzeit knapp 30 Prozent, so Bleschke. Konkret heiße das, die Gasspeicher seien mit rund sieben Miliarden Kubikmetern Gas gefüllt. Das Gesamtvolumen der deutschen Gasspeicher betrage 23,7 Milliarden Kubikmeter.

Mit zwei Milliarden Kubikmetern werde eine staatliche Gasreserve in Höhe von 8,4 Prozent der deutschen Gasspeicher eingerichtet. Vor dem Hintergrund aktuell bestehender Unsicherheiten in der Gasversorgung begrüße der Verband es ausdrücklich, dass die Bundesregierung auch über die zwei Milliarden Kubikmeter hinaus weitere Gasreserven aufbauen wolle.

Die Speicher, die von Firmen betrieben werden, gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden damit eine Art Puffersystem für den Gasmarkt. Die Speicher ergänzen den laufenden Gasbezug aus dem Pipeline-Import./hoe/DP/zb