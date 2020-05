Verband - Mindestens 90.000 Pfleger weltweit mit Coronavirus infiziert

(Reuters) - Weltweit haben sich nach Verbandsangaben mindestens 90.000 Krankenpfleger mit dem Coronavirus angesteckt.

Mehr als 260 von ihnen seien an Covid-19 gestorben, sagte der Vorsitzende des Internationalen Rats der Krankenpfleger (ICN), Howard Catton, in einem Interview von Reuters-TV in Genf. Die Zahl der Infektionen könne aber auch mehr als doppelt so hoch liegen, weil es dazu in vielen Ländern keine Erhebungen gebe. Weltweit sei das Virus bei 3,5 Millionen Menschen nachgewiesen worden. "Wenn wir von der durchschnittlichen Ansteckungsrate von sechs Prozent beim Pflegepersonal ausgehen, könnten sich bis heute mehr als 200.000 Pfleger infiziert haben".

Die Schätzungen basierten auf Zahlen aus 30 Ländern. "Der Skandal ist, dass Regierungen diese Informationen nicht systematisch sammeln und veröffentlichen", kritisierte Catton. "Auf uns wirkt es, als würden sie einfach wegschauen. Das ist völlig inakzeptabel und wird noch mehr Menschenleben kosten."