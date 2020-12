Verband rechnet in China mit Autoabsatz von 25 Millionen in diesem Jahr

Peking/Shanghai (Reuters) - Die Erholung der Autobranche in China setzt sich fort. Der weltgrößte Automarkt kommt in diesem Jahr nach Einschätzung des chinesischen Automobilherstellerverbandes CAAM trotz der Coronavirus-Krise fast an die Verkaufszahlen des vergangenen Jahres heran.

Der CAAM rechnet mit einem Absatz von 25 Millionen Fahrzeugen, wie der Vize-Chef des Verbandes, Fu Bingfeng, am Freitag sagte. 2019 wurden in China 25,77 Millionen Autos verkauft. Der Verband erwartet moderates Wachstum im kommenden Jahr und 2025 einen Absatz von 30 Millionen Autos. Die Corona-Pandemie macht der Autobranche weltweit zu schaffen. Aufgrund der Entwicklung setzen Autobauer wie Volkswagen, General Motors, Toyota oder Honda auf China.