Verbio: Biokraftstoff-Hersteller hält Wort – Prognoseerhöhung lässt Aktie deutlich ins Plus drehen

Zu Karnevalsbeginn sorgten präsentierte Verbio seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/22. Zum feiern war den Anlegern danach nicht. Da der Gewinn unter Vorjahresniveau lag, brach die Aktie in der Spitze zweistellig ein, obwohl der Biokraftstoff-Hersteller laut Pressemitteilung ein „sehr starkes“ zweites Quartal erwartet. Alle Anleger, die am 11. November verkauft haben, dürften sich jetzt ein kleines Bisschen ärgern. Verbio hebt heute die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an und die Aktie springt wieder über die Marke von 70 Euro.

Ebitda wird höher erwartet

Der Hersteller von Biokraftstoffen geht nun im laufenden Geschäftsjahr statt der ursprünglich erwarteten 150 Millionen Euro von einem operativen Gewinn (Ebitda) von 230 Millionen Euro aus. Händler reagierten in ersten Reaktionen positiv überrascht, da diese neue Zahl über den Markterwartungen liege.

Stifel hatte einen guten Riecher

Ein paar Tage nach den Zahlen zum Ersten Quartal hat Stifel die Einstufung für Verbio auf „Buy“ mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Analyst Florian Pfeilschifter rechnet laut seiner Studie mit einem Rekordquartal im Anfang Oktober begonnenen zweiten Geschäftsquartal. Damit könnte er richtig liegen.

