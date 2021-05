VERBIO - Letzte Hoffnung Aufwärtstrend

VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG - WKN: A0JL9W - ISIN: DE000A0JL9W6 - Kurs: 36,400 € (XETRA)

Die Warnung vor möglichen Verlusten in der Verbio-Aktie Anfang Februar erwies sich als richtig, griff aber zu kurz. Die Aktie korrigierte nicht nur bis zum EMA50, sondern wurde bis auf 28 EUR durchgereicht. Im Zuge einer Erholungsbewegung pirschte sich der Wert im April wieder an das Hoch bei 43,80 EUR, scheiterte aber deutlich am Widerstand und korrigiert in dieser Woche scharf.

Gestern legte Verbio die Neunmonatszahlen des Geschäftsjahres 2020/21 vor. Diese fielen solide aus. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 716,9 Mio. EUR. Das EBITDA kletterte um 16,2 Mio. EUR auf 112,8 Mio. EUR. Das EBIT erhöhte sich von 75,9 auf 90,4 Mio. EUR. Unterm Strich verdiente Verbio 0,98 EUR je Aktie nach 0,79 EUR im Vorjahr. Der Hersteller von Biodiesel und Bioethanol bestätigte zudem die Jahresprognose. Demnach soll das EBITDA 150 Mio. EUR erreichen.

Dennoch, die Bewertung der Aktie ist inzwischen sportlich. Vor einigen Jahren lagen die KGVs nicht bei knapp 30, sondern bei 15. Analysten erwarten zudem im kommenden Jahr so gut wie keine Gewinnsteigerung mehr.

Aus charttechnischer Sicht richtet sich der Blick auf den Aufwärtstrend seit März bei derzeit rund 35,00 EUR und das Tief bei 34,32 EUR. Brechen diese Supports, dürfte sich die Korrektur deutlich ausweiten in Richtung des EMA200 und des Jahrestiefs bei 28,00 EUR. Dort wird der Titel unter Umständen mittelfristig wieder interessant.

Ein prozyklisches Kaufsignal wird indes aktiviert, steigt die Aktie über 43,80 EUR. In diesem Fall sind Kurse von knapp 60 EUR erreichbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 0,87 0,99 1,04 Ergebnis je Aktie in EUR 1,01 1,29 1,30 Gewinnwachstum 27,72 % 0,78 % KGV 36 28 28 KUV 2,6 2,3 2,2 PEG 1,0 35,6 Dividende je Aktie in EUR 0,20 0,20 0,20 Dividendenrendite 0,56 % 0,56 % 0,56 % *e = erwartet

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)