Verbraucherschützer für grundlegende Reform der Pflegefinanzierung

BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucherschützer fordern von der neuen Bundesregierung eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung. Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Kosten seien so exorbitant gewachsen, dass sie für viele Menschen nicht zu stemmen und praktisch der sichere Weg in die sozialen Sicherungssysteme seien. Zugleich könnten Lohnnebenkosten nicht immer weiter steigen. "Deshalb brauchen wir einen zunehmenden Anteil an Steuermitteln." Bei den steigenden Eigenanteilen für die Pflege im Heim sei "eine ganz klare Deckelung" nötig, indem die Pflegeversicherung einen höheren Anteil übernehme.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte der dpa: "Gerade wenn faire Löhne notwendig sind, galoppieren die tatsächlichen Kosten den Betroffenen davon. Opfer dieses fatalen Mechanismus sind sowohl zu Hause betreute Menschen als auch Pflegeheimbewohner." Die Pflegeversicherung müsse endlich generationsgerecht, zukunftssicher und durchfinanziert werden.

Zuzahlungen aus eigener Tasche für Heimbewohner steigen seit Jahren und lagen zuletzt bei 2125 Euro pro Monat im Bundesschnitt. Darin ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten. Hinzu kommen aber noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Einrichtungen.

Eine noch kurz vor der Wahl besiegelte Reform der Großen Koalition sieht ab 1. Januar 2022 bereits einen neuen Zuschlag vor, der den Eigenanteil für die reine Pflege senkt. Zudem soll eine generelle Tarifbezahlung für Altenpflegekräfte durchgesetzt werden. "Die Kostensteigerungen für faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, von denen ja auch die Pflegebedürftigen profitieren, müssen aus Steuermitteln finanziert werden", sagte VZBV-Chef Müller./sam/tam/DP/zb