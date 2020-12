Verbraucherschützer für stärkere Entlastung bei Pflegeheimkosten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen fordern wegen immer höherer Kosten für die Pflege im Heim deutlich stärkere Entlastungen für Pflegebedürftige. Der Chef des Bundesverbandes (vzbv), Klaus Müller, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Für die Betroffenen zählt das, was unterm Strich zu zahlen ist." Mit seinen bisherigen Vorschlägen blende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aber "eine ganze Reihe von Kosten schlicht aus". So sei eine vorgesehene Deckelung der Eigenanteile für die reine Pflege richtig. Dies sei aber "ein zu kleiner Schritt, um Pflegebedürftige wirklich zu entlasten".

Laut Reform-Eckpunkten, die Spahn vorgestellt hat, sollen maximal 700 Euro pro Monat als Eigenanteil für die Pflege zu zahlen sein, begrenzt auf 36 Monate. Im Bundesschnitt lagen diese Eigenanteile im Juli bei 786 Euro. Hintergrund ist, dass die Pflegeversicherung - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten trägt. Dazu kommen für Heimbewohner aber noch weitere Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen - im Bundesschnitt ergaben sich insgesamt 2015 Euro pro Monat an Zahlungen aus eigener Tasche. Es gibt zudem große regionale Unterschiede in den Ländern./sam/DP/zb