Verbraucherschützer - VW-Angebot nicht großzügig, aber akzeptabel

Berlin (Reuters) - Die Verbraucherschützer haben den mit Volkswagen im Dieselskandal erzielten Vergleich als akzeptabel bezeichnet.

Der Verband VZBV habe zwar für mehr gestritten, sagte Verbraucherschützer Klaus Müller am Freitag in Berlin. "Aber im Rahmen der schwierigen Verhandlungen ist das Ergebnis das maximal Erreichbare. Das Angebot ist nicht großzügig, liegt aber im Rahmen der bisher vor deutschen Gerichten in Individualvergleichen erzielten Entschädigungssummen." Geschädigte VW-Kunden könnten das Angebot nun annehmen oder bis Oktober entscheiden, individuell zu klagen.

VW und der Verbraucherschutzverband haben sich auf Entschädigungen von bis zu 830 Millionen Euro geeinigt - für rund 260.000 Geschädigte. Je nach Modell und Alter des Fahrzeugs sollen VW-Kunden zwischen 1350 und 6257 Euro erhalten. "Unabhängige Wirtschaftsprüfer haben die Höhe des Angebots für plausibel befunden und werden stichprobenartig die Abwicklung des Vergleichs prüfen", so Müller.