Verbraucherzentralen fordern kreative Lösungen für Innenstädte

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen fordern angesichts drohender weiterer Ladenschließungen kreative Lösungen für die Stadtzentren. Ziel müsse sein, sich auf "neue Innenstädte" einzurichten, die viel stärker zwischen Gastronomie, Handel und Veranstaltungen hin und her variieren, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. "Nur zu sagen: Kommt und kauft bei uns Strumpfbänder und nehmt noch ein paar Stifte mit - das wird es nicht mehr sein." Die Politik müsse Städten zudem mit Unterstützung für die Infrastruktur ermöglichen, auf ein anderes Lebensgefühl zu reagieren. Dies wäre auch ein Konjunkturprogramm.

Die Corona-Krise hat Probleme des City-Handels in vielen deutschen Städten verschärft. Unter anderem will der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof 50 seiner 172 Warenhäuser schließen - in betroffenen Orten lösten die Pläne Sorgen vor einer Verödung von Stadtzentren und Folge-Geschäftspleiten aus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will Anfang September mit Beteiligten über neue Chancen der Digitalisierung für Innenstädte, Handel und Gastronomie sprechen.

"Viele dieser großen Kaufhäuser sind der Anker von Innenstädten", sagte Müller. Sie müssten sich nun sehr anstrengen - vielleicht teils auch mehr als bisher. "Ich glaube, dass die Branche auch ein gewisses eigenes Verschulden sich ankreiden lassen muss." Wenn man durch einige Warenhäuser gehe, hätten sie manchmal eher den "Charme der Vergangenheit" und nicht der Zukunft. "Aber es gibt genauso Warenhäuser, die haben mit Shop-in-Shop-Systemen, mit Gastronomieangeboten, mit Events junge Leute an sich gebunden."

Es sei immer die Aufgabe des Handels gewesen, kreativ zu sein, sagte der Verbraucherschützer und verwies auch auf neue Serviceangebote für Geschäfte in den Städten. Man könne etwa sagen: "Ich suche etwas aus, das wird mir geliefert." Oder man bestelle etwas im Internet und könne es dann aber erst noch einmal angucken und ausprobieren.

Von der Politik sei Unterstützung für eine Infrastruktur nötig, die gepflegt, attraktiv und erreichbar sei, sagte Müller. Es gehe um den Verkehr, aber auch um öffentliche Flächen und den Umbau von Gebäuden, so dass man sie flexibler nutzen könne - und nicht mehr stoisch einen Laden neben dem nächsten und vielleicht noch eine Eisdiele habe. "Ich brauche Kleinkunstflächen, Auftrittsmöglichkeiten, vielleicht auch Räumlichkeiten, wo sich Vereine, Verbände, andere treffen können - wo es von Modeschauen bis hin zu Messen alles geben kann."/sam/tam/DP/stk