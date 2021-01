Verdi - Abbau von 10.000 Stellen bei der Commerzbank "einfach irre"

Frankfurt (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi läuft Sturm gegen den Job-Kahlschlag bei der Commerzbank.

Der geplante Abbau von 10.000 Stellen sei "einfach irre", sagte Verdi-Vertreter Stefan Wittmann, der für die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der Commerzbank sitzt, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die zweitgrößte deutsche Privatbank hatte am Donnerstag ihre Pläne publik gemacht, jeden dritten Arbeitsplatz in Deutschland zu streichen und jede zweite Filiale zu schließen. Die Kosten sollten in allen Bereichen erheblich sinken, die Rentabilität steigen.