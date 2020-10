Verdi-Chef fordert Schutz für Risikogruppen unter Kita-Beschäftigten

BERLIN (dpa-AFX) - Durch das Corona-Virus besonders gefährdete Kita-Beschäftigte müssen nach Ansicht von Verdi-Chef Frank Werneke besonders geschützt werden. Die beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland und das Offenhalten auch der Kitas seien zwar richtig, sagte Werneke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ein hoher Anteil der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zählt aber selbst zu den Risikogruppen", sagte der Verdi-Chef. Dauerhaft sichergestellt werden müsse deshalb, dass sie generell etwa Tätigkeiten im Hintergrund ausüben könnten. Dies geschehe im Grundsatz bereits vielfach.

Laut einer Auswertung der Bertelsmann-Stiftung sind fast 18 Prozent der Beschäftigten in Kitas über 55 Jahre (Stand April 2019).

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gebe es noch nicht überall ausreichend Schutz für die Beschäftigten, sagte Werneke. So seien in der Altenpflege noch nicht ausreichend Mund-Nasen-Masken der Filterklasse FFP2 vorhanden. Insgesamt gelte es, starkes Augenmerk auf die Situation der Beschäftigten in Kliniken, Pflege- und Betreuungseinrichtungen zu legen. "Als Gewerkschaft des Gesundheitswesens warnen wir von steigenden Belastungssituationen in den Krankenhäusern."/bw/DP/jha