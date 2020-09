Verdi droht mit weiteren Warnstreiks im Nahverkehr - Ultimatum

BERLIN (dpa-AFX) - In Bussen und Bahnen im Nahverkehr könnte es weitere Warnstreiks geben. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitgeteilt. Sollten die Arbeitgeber nicht bis Freitagmorgen in Verhandlungen über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag einwilligen, müsse man noch am selben Tag weitere Warnstreiks ankündigen. "Überdenken Sie Ihre Verhandlungsblockade und machen Sie Verhandlungen in der nächsten Woche möglich", rief die Verdi-Vizevorsitzende Christine Behle die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände auf. Am Dienstag hatte es einen bundesweiten Warnstreik gegeben. Busse und Bahnen standen in zahlreichen Städten und Regionen still./bf/DP/jha