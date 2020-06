Verdi: Konjunkturprogramm mit Konsumschecks und mehr Kindergeld

BERLIN (dpa-AFX) - Vor den Beratungen der Koalitionsspitzen über ein großes Konjunkturprogramm in der Corona-Krise fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi deutliche Hilfen für Verbraucher. "Um die Kaufkraft zu stärken und unsere Wirtschaft anzukurbeln, brauchen wir eine schnelle und entschlussfreudige Umsetzung eines Konjunkturprogramms, das seinen Namen auch verdient", erklärte Susanne Schöttke, die Leiterin von Verdi Nord, am Montag.

Die Gewerkschaft spricht sich demnach für Konsumschecks, zusätzliche Kindergeldzahlungen in Höhe von 200 Euro, Mobilitätsprämien für den Kauf von Tickets für öffentliche Verkehrsmittel oder die Anschaffung von Fahrrädern oder E-Bikes aus. Zudem fordert sie einen "kommunalen Rettungsschirm". Die Kommunen könnten sonst in eine finanzielle Schieflage geraten, "weil ihnen krisenbedingt Steuereinnahmen wegbrechen", sagte Schöttke.

Die Spitzen von Union und SPD wollen am Dienstag über ein Konjunkturprogramm beraten, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Laut "Bild am Sonntag" geht es um eine Gesamtsumme von bis zu 80 Milliarden Euro. Vor dem Treffen kursieren etliche Vorschläge und Forderungen aus Parteien und Verbänden, in welchem Bereich am besten investiert werden sollte./jr/DP/fba