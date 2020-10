Verdi kündigt für nächste Woche Warnstreiks im Nahverkehr an

Berlin (Reuters) - Im ÖPNV-Tarifkonflikt kündigt Verdi für kommende Woche Warnstreiks im Nahverkehr an.

Arbeitsniederlegungen seien für Dienstag in Hessen sowie für Mittwoch in Bremen und Niedersachsen geplant, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft am Freitag mit. Grund sei, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Verhandlungen für einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr ablehne. "Der ÖPNV braucht dringend bundeseinheitliche Regelungen zur Entlastung für die Beschäftigten", erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle.

Angesichts des Fachkräftemangels stehe auch die Verkehrswende und die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) auf dem Spiel." Im Vergleich zum Jahr 2000 fehlten heute 15.000 Beschäftigte, während die Zahl der Fahrgäste in der gleichen Zeit um ein Viertel gestiegen sei. In einer Befragung unter Betriebsräten in 110 ÖPNV-Unternehmen beklagen laut Verdi 95 Prozent Personalmangel, besonders in den Werkstätten und im Fahrdienst. "In 60 Prozent der Unternehmen fallen dadurch regelmäßig Fahrten aus."