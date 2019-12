Verdi - Tarifeinigung bei Kaufhof und Karstadt

Frankfurt (Reuters) - Nach monatelangen Verhandlungen hat sich die Gewerkschaft Verdi mit dem Management der Kaufhäuser Karstadt und Kaufhof auf einen Tarifvertrag geeinigt. Demnach müssen die rund 25.600 Beschäftigten auf ihr Weihnachts- und Urlaubsgeld verzichten, erhalten aber für die nächsten fünf Jahre eine Standort- und Beschäftigungssicherung, wie Verdi am Freitag mitteilte. Zudem kehre der Konzern ab 2025 in den Flächentarifvertrag des Einzelhandels zurück und investiere bis September 2020 mindestens 700 Millionen Euro in das Unternehmen. Die Beschäftigten von Karstadt Warenhaus, Karstadt Sports und Karstadt Feinkost erhielten im nächsten Jahr mindestens 10,47 Prozent mehr Geld. "Wir haben heute nach schwierigen und langen Verhandlungen einen für die Zukunft der Beschäftigten wichtigen Tarifvertrag abgeschlossen", erklärte ver.di-Bundesvorstand Stefanie Nutzenberger.

Karstadt war 2013, Kaufhof im Frühjahr 2019 aus der Tarifbindung ausgestiegen. Kaufhof ist seit einem Jahr Teil eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem früheren Erzrivalen Karstadt. Eigner ist die österreichische Signa-Gruppe des Immobilien-Investors Rene Benko.