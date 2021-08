Verdi will fünf Prozent mehr Lohn für Landes-Beschäftigte

Berlin (Reuters) - Die Gewerkschaften Verdi sowie DBB-Beamtenbund und Tarifunion fordern für den Öffentlichen Dienst der Länder fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Die Lohnerhöhung soll mindestens 150 Euro monatlich betragen und Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen tabellenwirksam monatlich 300 Euro mehr erhalten, sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Donnerstag in Berlin. Die Beschäftigten - vor allem an Kliniken, Schulen und bei der Polizei - hätten in der Corona-Pandemie herausragende Arbeit geleistet. Streiks seien vorerst aber kein Thema. Die Länder erklärten umgehend, es gebe wenig Spielraum für höhere Gehälter.

"Die Gewerkschaften sollten mit ihren Forderungen keine illusorischen Erwartungen wecken, sondern die Realitäten anerkennen", sagte der Vorsitzende der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers. Die Forderungen würden die Haushalte der Länder allein im Tarifbereich insgesamt mit rund 2,4 Milliarden Euro belasten. Wenn man die von den Gewerkschaften geforderte Übertragung auf die Beamten mitrechne, hätte das für die Länder Mehrausgaben von rund 7,5 Milliarden Euro zur Folge.

Die Gewerkschaften verlangen ferner eine Laufzeit von zwölf Monaten und ein Steigen der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro. Die Forderung spiegele wider, dass die Arbeit im öffentlichen Dienst besser wertgeschätzt werden und zudem für den Nachwuchs attraktiver werden solle, sagte der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach. Hilbers räumte ein, dass die Landes-Beschäftigten eine wichtige Aufgabe erfüllten und Wertschätzung verdienten, die sich bei der Bezahlung zeigen müsse. "Aber die Pandemie hat die Länder nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch finanziell hart getroffen."

Am 8. Oktober startet die erste Verhandlungsrunde für die rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten. Das Ergebnis soll dann laut Verdi auch auf die 1,2 Millionen Beamten übertragen werden. Für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben Arbeitgeber und Gewerkschaften bereits im Oktober einen Abschluss erzielt. Demnach bekommen diese rund 2,3 Millionen Beschäftigten in zwei Schritten insgesamt 3,2 Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Ökonom Stefan Kooths sagte, die Forderung sei nicht "überraschend hoch". Vonseiten der Länder ziehe das Argument mit den leeren Kassen aber nicht, sagte der Konjunkturchef des Kieler Instituts für Wirtschaftsforschung (IfW). "Der Staat muss die Kräfte rekrutieren, die er braucht." Was die Beschäftigten anderswo auch verdienen könnten, müsse maßgeblich sein.