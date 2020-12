Verdienst-Entschädigung für Eltern von bis zu 2016 Euro

Berlin (Reuters) - Eltern sollen eine monatliche Verdienstausfallentschädigung von bis zu 2016 Euro bekommen, wenn sie durch vorgezogene oder verlängerte Weihnachtsferien oder durch eine Aussetzung der Präsenzpflicht in der Schule nicht arbeiten können.

Dies geht aus dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf einer Gesetzesänderung hervor, die am Mittwoch nach Angaben eines Regierungsvertreters vom Kabinett auf den Weg gebracht wurde. Eltern sollen für längstens zehn Wochen 67 Prozent ihres Verdienstausfalls vom Staat ersetzt bekommen. Alleinerziehende sollen die Entschädigung doppelt so lange erhalten. Für einen vollen Monat werde höchstens ein Betrag von 2016 Euro gewährt.

Die Neuregelung soll ab dem 16. Dezember greifen und damit ab Beginn des Corona-Lockdowns. Die Gesetzesänderung soll von den Koalitionsfraktionen in den Bundestag eingebracht und noch vor Weihnachten beschlossen werden. Das Vorhaben werde womöglich an den Gesetzentwurf zur Übernahme des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für Beamte angedockt, hieß es in Parlamentskreisen. Dieser stehe ohnehin auf der Tagesordnung.