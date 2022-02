Verdoppeln, ver-5- oder ver-10-fachen? Die Top-Aktien dazu!

Top-Aktien, die sich verdoppeln, verfünffachen oder verzehnfachen? Daran mögen viele Investoren derzeit kaum denken. Immerhin sind es vor allem die Innovationsaktien, die nach einem steilen Kursanstieg in den vergangenen Jahren jetzt korrigieren. Oder teilweise auch crashen.

Genau das schafft jedoch das Fundament für die Performance von morgen. Riskieren wir heute einen Blick auf Etsy, Teladoc Health und Axon Enterprise. Sowie darauf, warum sie schon heute die Ausgangslage besitzen, um sich zu verdoppeln, zu verfünffachen oder eben auch mehr.

Etsy: Top-Aktie, die sich mindestens verdoppeln kann

Eines vorab: Bei der Etsy-Aktie habe ich persönlich die maximale Zuversicht heute, dass sich diese Top-Aktie zumindest verdoppeln kann. Wenn wir die Korrektur näher einordnen, so hieße eine derartige Performance: Die Anteilsscheine müssten nicht einmal ihr vorheriges Rekordhoch erreichen.

Die Etsy-Aktie wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 16,3 Mrd. US-Dollar sowie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 7,7 gehandelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt momentan bei ca. 37. Kennzahlen, die grundsätzlich eher moderat sind. Es braucht lediglich ein solides, beständiges Wachstum, damit es bloß eine Frage der Zeit ist, bis sich die Anteilsscheine des E-Commerce-Akteurs verdoppeln.

Insbesondere das Gewinnwachstum ist ein wichtiger Katalysator. Die Top-Aktie, die einen Gesamtmarkt von 1,7 Billionen US-Dollar adressiert, müsste hier lediglich einen Bruchteil dieser Größenordnung erreichen, um selbst ein doppelt so hohes Bewertungsmaß zu rechtfertigen. Wichtig bleibt bloß, dass das Gewinnwachstum langfristig an Fahrt aufnimmt und gemessen an den heutigen Kennzahlen sogar ein Value-Ansatz attraktiv wäre.

Teladoc Health: Ver-5-fachung?

Teladoc Health ist für mich eine Top-Aktie, die zumindest das Potenzial hat, sich zu verfünffachen. Dabei gibt es einige Bremsen: Nach der Pandemie verlangsamt sich das Wachstum und Momentum vielleicht. Selbst das Management rechnet damit, in den nächsten drei Jahren den Nutzerkreis p. a. lediglich um 1 % bis 5 % wachsen zu lassen. Insgesamt sollen die Erlöse um 25 % bis 30 % wachsen. Genau hier kommt die mögliche Verfünffachung ins Spiel.

Was wir bei all dem Pessimismus nicht vernachlässigen dürfen, ist: Teladoc Health adressiert alleine im US-Markt ein dreistelliges Milliarden-Potenzial. Die Telemedizin ist ein großer, langfristig ausgerichteter Megatrend. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 11,9 Mrd. US-Dollar ist das Unternehmen wieder kleiner. Vor allem ein Quartalsumsatz von über 2 Mrd. US-Dollar zeigt, dass die Aktie zwar wieder dort steht, wo sie vor zwei Jahren gewesen ist. Aber: Dass die operative Basis bedeutend weiter ist.

Damit hat Teladoc Health eine Menge Potenzial. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von nicht einmal 6 ist eine günstige Einstiegsbasis. Investoren, die langfristig auf die Telemedizin wetten, können hier grundsätzlich eine Top-Aktie entdecken, die zumindest mit dem unternehmensorientierten Marktpotenzial die Chance hat, sich zu verfünffachen.

Axon Enterprise: Top-Aktie, die sich ver-10-fachen kann?

Langfristig bin ich überzeugt: Axon Enterprise ist sogar eine Top-Aktie, die sich vielleicht verzehnfachen kann. Dabei sind die Ausgangslage, der Trend und auch das Wachstum relevant. Alles spielt dem Unternehmen jetzt womöglich in die Karten.

Axon Enterprise setzt auf nicht-tödliche und digitale Sicherheitslösungen. Insbesondere die Videolösungen der Body-Cams, die digitale Erfassung und die Verknüpfung der Behörden ist ein großer Megatrend. Der zudem auch in der Privatwirtschaft ansetzt und unter anderem auch Taser als „Schusswaffen“ beinhaltet. Entscheidend: Sicherheit ist ein großer, alltäglicher Markt. Das Wachstum ist im Moment jedoch dabei, sich zu internationalisieren und an Fahrt aufzunehmen. Zudem ist das Unternehmen zuletzt mit einem positiven Nettoergebnis von 49 Mio. US-Dollar im dritten Quartal profitabel gewesen.

Die Top-Aktie Axon Enterprise ist mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 9,7 Mrd. US-Dollar vergleichsweise klein. Eine Verzehnfachung scheint mir daher insbesondere langfristig möglich. Rund um den Globus existiert ein adressierbarer Gesamtmarkt von 52 Mrd. US-Dollar pro Jahr mit teilweise wiederkehrenden Umsätzen. Für mich eine intakte, sehr potenzialreiche Investitionsthese, die das Unternehmen abbildet.

Der Artikel Verdoppeln, ver-5- oder ver-10-fachen? Die Top-Aktien dazu! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise, Etsy und Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise, Etsy und Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images