Vereinigte Arabische Emirate eröffnen Botschaft in Israel

Tel Aviv (Reuters) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben am Mittwoch als erster Golfstaat eine Botschaft in Israel eröffnet.

Der Gesandte der Emirate pries bei einer Zeremonie die Möglichkeiten für Investitionen, die die Annäherung beider Staaten mit sich brächten. Unter der Vermittlung von Ex-US-Präsident Donald Trump hatten Israel und die VAE ihre Beziehungen im vergangenen Jahr normalisiert. Beide Seiten eint ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Iran. Den Emiraten folgten kurz darauf auch der Sudan und Marokko. Israel hatte in den VAE im vergangenen Monat seine Botschaft in Abu Dhabi und ein Konsulat in Dubai eröffnet.

Der Botschafter der Emirate, Mohamed Al Khaja, verwies darauf, dass bereits bilaterale Abkommen in der Wirtschaft, dem Luftverkehr, der Technologie und auch der Kultur abgeschlossen worden seien. Israels Präsident Isaac Herzog nannte die Eröffnung der Botschaft in Tel Aviv "einen wichtige Meilenstein auf unserer Reise in die Zukunft, zu friedlichem Wohlstand und Sicherheit". Noch vor einem Jahr wäre die Vorstellung, dass die Flagge der Emirate in Tel Aviv wehe, "ein weit entfernter Traum" gewesen, sagte Herzog. Die Palästinenser beobachten die Annäherung Israels mit der arabischen Welt mit Argwohn. Sie wollen, dass zunächst die Zwei-Staaten-Lösung umgesetzt wird.