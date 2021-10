Vereinte Nationen fordern Hilfen für Afghanen

Washington/Doha (Reuters) - US-Generalsekretär Antonio Guterres hat finanzielle Hilfen für die Menschen in Afghanistan gefordert.

Die internationale Gemeinschaft müsse Wege finden, Geld in die afghanische Wirtschaft zu leiten, um einen Kollaps des Systems zu vermeiden, sagte er am Montag. Nach der Eroberung der Regierung durch die radikalislamischen Taliban vor rund zwei Monaten droht in dem Land eine massive Hungersnot. Die Bundesregierung machte nach einem ersten Zusammentreffen mit den Taliban in Doha deutlich, dass die Einhaltung von Menschen- und besonders Frauenrechten Voraussetzung für künftiges Engagement sei.

"Ich fordere die Welt auf, Maßnahmen zu ergreifen und der afghanischen Wirtschaft Liquidität zuzuführen, um einen Zusammenbruch zu vermeiden", sagte Guterres. Es sollte aber vermieden werden, Bargeld über die Taliban zu verteilen. "Dies ist ein entscheidender Moment." Die Welt werde ohne Hilfe für Afghanistan einen hohen Preis bezahlen, wenn immer mehr Afghanen ihr Land "auf der Suche nach einem besseren Leben" verließen.

Guterres warf den Taliban auch vor, sich nicht an Absprachen zu halten. "Gebrochene Versprechen führen zu gebrochenen Träumen für die Frauen und Mädchen in Afghanistan", sagte er. Die Wirtschaft sei nur zu retten, wenn Frauen weiterhin arbeiten dürften. Seit die Islamisten die Regierung übernommen haben, haben internationale Geldgeber jegliche Zahlungen gestoppt und bei ausländischen Zentralbanken angelegte Gelder eingefroren. Die Geschäftsbanken in Afghanistan haben inzwischen kein Bargeld mehr, Lebensmittelpreise sind die Höhe geschossen, Beamten haben seit Wochen keinen Lohn erhalten.

"SACHLICHE ATMOSPHÄRE"

In Doha hatte sich erstmals seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Gruppe eine deutsche Delegation mit Vertretern der Taliban getroffen. Die Gespräch hätten in einer "sachlichen Atmosphäre" stattgefunden, erklärte das Auswärtige Amt. Man habe sich unter anderem auf die Möglichkeit der sicheren und ungehinderten Ausreise von Menschen fokussiert, für die Deutschland eine Verantwortung habe. Zudem seien Fragen der Sicherheit und der terroristischen Bedrohung ausgehend von afghanischem Boden besprochen worden. Die Bundesregierung werde die Taliban an ihren Taten und nicht an ihren Worten messen.

Auch eine Delegation der USA traf sich mit den Islamisten. Es habe einen "offenen und professionellen" Austausch gegeben, erklärten die USA.

Der afghanische Außenminister Amir Chan Muttaki sagte nach dem Treffen in Doha, die internationale Gemeinschaft müsse mit den Taliban kooperieren. "Dann können wir Unsicherheit stoppen und uns gleichzeitig positiv mit der Welt auseinandersetzen." Er vermied es aber, Zugeständnisse zu machen zur Forderung, Frauen zur Arbeit und Mädchen in die Schulen zurückzulassen. Die neue Regierung in Afghanistan sei erst seit ein paar Wochen im Amt und man könne nicht erwarten, dass sie in dieser Zeit Reformen umsetzten, die in den vergangenen 20 Jahren nicht geschafft worden seien.