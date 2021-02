Vereinte Nationen warnen Myanmar vor hartem Vorgehen gegen Demonstranten

(Reuters) - Die Vereinten Nationen (UN) drohen der Miliärjunta in Myanmar zwei Wochen nach dem Putsch mit "ernsten Konsequenzen", sollten die Streitkräfte härter gegen die Demonstrationen vorgehen.

Die Welt schaue genau hin und "jede Form von grober Reaktion wird wahrscheinlich schwerwiegende Folgen haben", teilte ein UN-Sprecher zu einem der seltenen Gespräche zwischen der UN-Sonderbeauftragten Christine Schraner Burgener mit dem stellvertretenden Chef der Junta am Montag mit. Die UN bestehe darauf, dass das Recht, sich friedlich zu versammeln in Myanmar in vollem Umfang respektiert werde und dass Demonstranten nicht mit Strafmaßnahmen rechnen müssten, hieß es weiter.

Die Armee erklärte zu dem Gespräch, dass die Nummer Zwei der Junta, Soe Win, die UN über die Pläne der Regierung und über die "wirkliche Situation, was in Mayanmar vor sich geht" unterrichtet habe. Die Proteste schadeten der Stabilität und hätten die Menschen in Angst versetzt.

Die Gewalt während der Proteste hat sich im Vergleich zu der unter früheren Juntas bislang in Grenzen gehalten, aber um der Proteste Herr zu werden, hatte die Militärführung am Sonntag erstmals in größerem Umfang gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt. In den Städten zogen immer mehr Soldaten auf, die die Polizei unterstützen sollten. Darunter waren Angehörige der 77. Leichten Infanteriedivision, einer mobilen Einheit, die für ihre Brutalität gegenüber Demonstranten und Proteste ethnischer Minderheiten bekannt ist. Tausende Menschen gehen weiterhin für ein Ende der Militärherrschaft und die Freilassung der De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi auf die Straße.