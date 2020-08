Verfassungsgericht entscheidet über Klagen von Windpark-Betreibern

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Donnerstag (9.30 Uhr) seine Entscheidung über Klagen mehrerer Meereswindpark-Betreiber. Sie richten sich gegen Anfang 2017 in Kraft getretene Regeln für Windenergie-Anlagen auf See. Damals führte die Politik ein neues Ausschreibungsverfahren ein. Alle laufenden Planfeststellungs- oder Genehmigungsverfahren endeten automatisch.

Dagegen haben etliche Projektträger geklagt. Sie sehen die grundgesetzlich geschützte Eigentumsgarantie und die Berufsfreiheit verletzt. In einem Fall wehrt sich ein Investor dagegen, dass ein Jahre zuvor genehmigtes Projekt ohne Entschädigung von künftigen Ausschreibungen ausgeschlossen worden sei. Man habe im Vertrauen auf die Gesetzeslage Millionen investiert. (Az. 1 BvR 1679/17 u.a.)/sem/DP/nas