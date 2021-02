Verfassungsrichterin im EZB-Verfahren für befangen erklärt

Frankfurt (Reuters) - Eine Richterin am Bundesverfassungsgericht darf sich wegen Zweifel an ihrer Unvoreingenommenheit nicht mehr am weiteren Prozess um die Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) beteiligen.

Der zweite Senat des Verfassungsgerichts erklärte einen Befangenheitsantrag des früheren CSU-Politikers Peter Gauweiler gegen die Richterin Astrid Wallrabenstein für begründet, wie aus dem Beschluss hervorgeht, der auf der Internetseite des Gerichts einsehbar ist (Az.: 2 BvR 2006/15]. Die Entscheidung sei allerdings mit Gegenstimmen gefallen. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet. Das Bundesverfassungsgericht hatte Anfang Mai 2020 die Staatsanleihekäufe der EZB teilweise für verfassungswidrig erklärt. Die Karlsruher Richter forderten unter anderem, dass der EZB-Rat die Verhältnismäßigkeit belegen müsse. Ansonsten sei es der Bundesbank untersagt, die als eine der nationalen Euro-Notenbanken die Käufe tätigt, nach einer Übergangsfrist an den Transaktionen weiter teilzunehmen. Gauweiler, einer der Kläger in dem langjährigen Verfahren, hatte danach beim Verfassungsgericht den Erlass einer Vollstreckungsanordnung beantragt. Im Zentrum des Streits um Richterin Wallrabenstein waren Aussagen von ihr in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Diese hatte die Juraprofessorin zwar vor ihrer Ernennung zur Verfassungsrichterin, aber nach ihrer Wahl geäußert. Ihre Aussagen begründeten "Zweifel an ihrer Unvoreingenommenheit bei der Entscheidung über den Antrag auf Erlass einer Vollstreckungsanordnung", hieß es in dem Beschluss. Sie hatte in dem Artikel unter anderem geäußert, dass man nach einem Streit auch irgendwann Entschuldigung sagen solle und "Schwamm drüber, lasst uns nach vorne blicken." Diese Aussage könnte dahingehend gedeutet werden, dass sie das EZB-Urteil des Verfassungsgerichts für falsch halte, hieß es in dem Beschluss. Und sie könnte zudem so interpretiert werden, dass Wallrabenstein eine vollständige Umsetzung des Urteils von vornherein ablehne. Gauweiler hatte im August 2020 beantragt, die Richterin vom weiteren Verfahren wegen Befangenheit auszuschließen.